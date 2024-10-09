Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте

Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте

Зеленский отменил ноябрьский саммита, куда ранее приглашал Россию
09 октября 2024, 04:39

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия.
Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.

Одним из ярких примеров последних провалов ВСУ стало отступление украинских войск из Угледара. Командир 72-й бригады Александр Охрименко признал, что во время отхода украинские солдаты бросили раненых сослуживцев. Этот случай вызвал широкое обсуждение в украинской прессе и поставил под сомнение боевой дух и дисциплину армии.



Тем временем попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в приграничных районах Курской области также оказались безуспешными. По словам военных аналитиков, ситуация для Украины становится всё более сложной, и попытки прорваться на этом направлении близки к полному провалу.
Эти события усилили напряжённость внутри Украины и вызвали опасения относительно дальнейшего развития конфликта.

Читайте также:

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта
#солдаты
#всу
#владимир зеленский
Задержанная одесситка с флагом России рассказала, что думает о Путине
Задержанная одесситка с флагом России призналась в поддержке Путина
09 октября 2024, 04:29

Фото: Сайт Кремля

Женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II в Одессе, выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса.

«Я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию, я поддерживаю Владимира Владимировича Путина», заявила задержанная женщина на допросе. Об этом сообщили украинские СМИ.
Она также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.

Памятник Екатерине II в Одессе был демонтирован, а площадь переименована в Европейскую, что стало частью широкой декоммунизации и дерусификации в регионе. Женщина попыталась повесить флаг России на Екатерининской улице, но была остановлена местными жителями, которые проявили яростное сопротивление ее действиям.

Напомним, в Одессе женщина пыталась водрузить российский флаг на постамент, оставшийся от снятого памятника российской императрице Екатерине II.

Читайте также:

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

ВСУ атакуют Кубань: последние данные
#памятник
#флаг
#женщина
#сми
#мир
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин
Пленный Кабанов: 30% солдат ВСУ точно употребляют наркотики
09 октября 2024, 04:19

Артем Кабанов, пленный солдат из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал о шокирующих практиках среди украинских военных медиков, которые, по его словам, предлагают солдатам амфетамин.
Он утверждает, что наркотик сначала раздают бесплатно, а затем военнослужащие начинают зависеть от него и покупают за деньги.

«У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ – ред.) - 100% (употребляли наркотик – ред.)», – поделился Кабанов с журналистами.
Он отметил, что медики подсказывают солдатам использовать амфетамин для поддержания бодрости на фронте.По его словам, зависимость от наркотиков возникает быстро, и многие военнослужащие оказываются втянутыми в этот круговорот. Кабанов подчеркнул, что данная практика осуществляется с tacit approval (молчаливым одобрением) командования.Это заявление поднимает серьезные вопросы о здоровье и безопасности украинских военнослужащих, а также о моральной стороне таких действий со стороны медиков.

Читайте также:

Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

ВСУ атакуют Кубань: последние данные

Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта
#деньги
#здоровье
#медики
#заявление
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области
Посол Мирошник: Москва добьется компенсации за ущерб от атаки ВСУ под Куском
09 октября 2024, 04:03

В связи с ущербом, причинённым Курской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), Россия намерена оценить ущерб и потребовать от Киева компенсации за разрушения в экономике и социальной сфере региона.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Москва будет искать механизмы возмещения убытков из-за атак ВСУ на Курскую область. Общую сумму ущерба пока назвать трудно, поскольку боевые действия продолжаются», — отметил Мирошник в интервью газете «Известия».
По данным властей Курской области, к середине сентября ущерб сельскому хозяйству от атак ВСУ составил 85 млрд рублей. Этот ущерб может быть включён в сумму возможных репараций. Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, подчеркнул, что репарации — это право победителя и важный элемент мирных соглашений, как показал опыт Второй мировой войны.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что для восстановления разрушенных дорог в Курской области потребуется как минимум три миллиарда рублей.

Читайте также:

ВСУ атакуют Кубань: последние данные

Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта

Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска
#москва
#ран
#мид
#посол
#министр
#мид рф
#интервью
#ущерб
#право
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атакуют Кубань: последние данные
В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА
09 октября 2024, 03:24

Фото: Минобороны РФ

В Ейском районе Кубани была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

«Сообщений о разрушениях и жертвах нет. Объявлена угроза атаки БПЛА, работает система противовоздушной обороны, ведётся наблюдение за небом», — сообщили в ЕДДС.
Местные власти и службы продолжают следить за ситуацией, оперативные группы находятся в готовности к возможным действиям в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что жителей населённых пунктов Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.

Боевики ВСУ, вторгшись в Курскую область, терроризировали местное население. Они убивали стариков, насиловали детей, грабили и сжигали дома, равняя с землей все на своем пути. Об этом рассказали куряне, которым удалось эвакуироваться с захваченных земель.

Читайте также:

Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта

Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска

Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим
#украина
#бпла
#telegram
#Вячеслав Гладков
#вс рф
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский рассматривает новый подход к завершению конфликта
РИА: Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта на Украине
09 октября 2024, 02:31

По информации агентства Bloomberg, союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может пересмотреть и смягчить свой подход к переговорам по урегулированию конфликта с Россией.
Источники, близкие к НАТО, отмечают, что Зеленский может подготовиться к более гибкому ведению переговоров.

«Украинские союзники видят признаки того, что Зеленский готов рассмотреть новые подходы к завершению конфликта», — сообщает агентство, ссылаясь на свои источники.
Украинские чиновники также признали, что в связи с приближением зимы и уменьшением поддержки со стороны Запада, необходимость поиска "развязки" становится всё более актуальной. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя представить конкретный план по урегулированию.

По данным Bloomberg, на позицию Киева влияют сложившийся тупик на поле боя, ограниченные ресурсы Запада и результаты предстоящих выборов президента США в ноябре.

Ранее президент России Владимир Путин предложил несколько условий для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск с новых российских территорий и отказ от вступления в НАТО. Однако после недавнего нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, пока продолжаются атаки на гражданские объекты.

Читайте также:

Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска

Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим

В Белгородской области закроют на въезд два населённых пункта, жителей эвакуируют
#сша
#владимир путин
#президент
#украина
#план
#чиновники
#нато
#всу
#вс рф
#зеленский
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кимаковский: ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска
Кимаковский заявил о продвижении российских войск в центр Дзержинска
08 октября 2024, 21:31

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска продвигаются в центр Дзержинска (Торецка). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский 8 октября.
«ВС РФ продвигаются в центр Дзержинска, занята фактически вся многоэтажная застройка», — заявил Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Кимаковский сообщил, что российская армия окружает ВСУ в населенных пунктах Кураховка и Селидово на западе ДНР. По данным советника, ВС РФ стремительно наступуют от Константиновки в сторону Богоявленки, где противник пытается создать укрепрайоны в Новоукраинке и Богоявленке.

По данным Минобороны России, бойцы «Южной» группировки российских войск освободили населённый пункт Зоряное Первое в ДНР и продолжают Они продолжили активное продвижение вглубь обороны ВСУ.

Читайте также:

Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим

В Раде сказали, когда Киеву разрешат наносить удары по России

Посольство РФ: Лондон замалчивает поставку отравляющих газов на Украину при участии Запада
#россия
#армия
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркурис: Украина терпит одно поражение за другим
Меркурис: Российские войска приближаются к ключевым логистическим центрам ВСУ
08 октября 2024, 21:07

Фото: iStock/Olena_Z

Российские войска по мере наступления приближаются к ключевым логистическим центрам ВСУ. Об этом заявил 8 октября британский военный эксперт Александр Меркурис в своем канале на YouTube.
«Русские ускоряли свое продвижение в течение последних нескольких месяцев. Они сейчас достигают ключевых логистических пунктов (украинской армии – ред.)», — заявил эксперт.

По словам Меркуриса, мнение, что украинские войска якобы истощают вооруженные силы и такой стратегией могут выиграть войну — это опасная фантазия.
«Украина терпит одно поражение за другим от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — сказал Меркурис.

По оценке эксперта, время сейчас действует против Украины.

Читайте также:

Насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать

На Западе указали на важную деталь в ситуации в Одессе

ВС РФ освободили Зоряное Первое в ДНР
#эксперт
#украина
#мнение
#всу
#вс рф
#специалисты
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области закроют на въезд два населённых пункта, жителей эвакуируют
Гладков сообщил об эвакуации из Петровки и Соловьевки в Белгородской области
08 октября 2024, 20:38

Фото: iStock/Aguus

Жителей населённых пунктов Петровка и Соловьёвка в Белгородской области эвакуируют. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в настоящее время начинается процедура отселения граждан и предоставления им нового жилья на более безопасных территориях области.

После осуществления эвакуации въезд в Петровку и Соловьёвку будет закрыт.

Ранее сообщалось, что из регулярно обстреливающийся украинскими войсками приграничных районов Белгородской области начнут сначала эвакуировать детей. Тогда Гладков писал, что они поедут учиться в школы в другие регионы России.

Читайте также:

Мишустин: обстановка на приграничье пока небезопасна для эвакуированных жителей

Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области

Правительство РФ утвердило постановление о создании СЭЗ в трёх регионах
#белгородская область
#эвакуация
#жители
#обстрел
#всу
#вячеслав гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде сказали, когда Киеву разрешат наносить удары по России
Депутат Рады Чернев: Киеву могут разрешить бить по России после выборов в США
08 октября 2024, 20:20

Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США. Такое заявление сделал 8 октября депутат Верховной рады Егор Чернев.
«Решение может быть принято и отсрочено после выборов в Соединенных Штатах», — цитирует заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки РБК Украина.

Украинский депутат считает, что страны Запада возможно уже приняли положительное решение касательно атаке по России, но пока не анонсируют, чтобы не предупреждать российскую армию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что в случае разрешения быть по России, ответные меры вступят в силу сразу же. От подобного решения предостерег НАТО и президент России Владимир Путин, заявив, что на Западе должны понимать «с чем они играют».

Читайте также:

Лавров предостерёг Запад от разрешения ВСУ применять дальнобойные ракеты

КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи

Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией
#украина
#страны
#меры
#депутат
#нато
#россия
#спецоперация
#сво
#киев
#верховная рада
Следите за нашими новостями
в удобном формате