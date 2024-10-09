Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене ноябрьского саммита мира, на который ранее приглашалась Россия.
Это решение связано с серьёзными проблемами, с которыми сталкиваются ВСУ на фронте, включая значительные потери и вынужденные отступления. По мнению экспертов, неудачи на полях сражений существенно повлияли на решение украинского руководства отказаться от проведения встречи.
Одним из ярких примеров последних провалов ВСУ стало отступление украинских войск из Угледара. Командир 72-й бригады Александр Охрименко признал, что во время отхода украинские солдаты бросили раненых сослуживцев. Этот случай вызвал широкое обсуждение в украинской прессе и поставил под сомнение боевой дух и дисциплину армии.
Тем временем попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в приграничных районах Курской области также оказались безуспешными. По словам военных аналитиков, ситуация для Украины становится всё более сложной, и попытки прорваться на этом направлении близки к полному провалу.
Эти события усилили напряжённость внутри Украины и вызвали опасения относительно дальнейшего развития конфликта.
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Одним из ярких примеров последних провалов ВСУ стало отступление украинских войск из Угледара. Командир 72-й бригады Александр Охрименко признал, что во время отхода украинские солдаты бросили раненых сослуживцев. Этот случай вызвал широкое обсуждение в украинской прессе и поставил под сомнение боевой дух и дисциплину армии.
Тем временем попытки ВСУ прорвать оборону российских войск в приграничных районах Курской области также оказались безуспешными. По словам военных аналитиков, ситуация для Украины становится всё более сложной, и попытки прорваться на этом направлении близки к полному провалу.
Эти события усилили напряжённость внутри Украины и вызвали опасения относительно дальнейшего развития конфликта.
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Елена Перлова