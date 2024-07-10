Киев недоволен, что НАТО не пригласит Украину в альянс

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Окружение президента Украины Владимира Зеленского недовольно, что НАТО по итогам саммита не направит стране официальное приглашение в альянс, а только закрепит его в итоговой декларации как «необратимое». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Накануне телеканал CNN сообщал, что в проекте декларации по итогам саммита НАТО вступление Украины в альянс будет описано как «необратимое». По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, новый пакет военной помощи Киеву, который утвердят в Вашингтоне, и способствование большей совместимости ВСУ со стандартами НАТО, будут являться для страны мостом к членству в альянсе.
Агентство указывает на то, что такой расклад событий не устраивает команду Зеленского, которая ждёт официального приглашения в альянс.
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Анастасия Чинкова