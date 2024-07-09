Зеленский прилетел в США на саммит НАТО в Вашингтоне

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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, где сегодня, 9 июля, начнется саммит НАТО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По данным «Укринформ», Зеленский прибыл в США вместе со своей женой Еленой, возложил венок к местному мемориалу жертвам голодомора в и пообщался с украинской диаспорой в Вашингтоне.
Ранее представители НАТО заявляли, что не будут приглашать Украину вступить в Североатлантический альянс во время нынешнего саммита. Генсек блока Йенс Столтенберг пояснял, что вступление будет невозможным, пока идет военный конфликт.
Как прежде сообщали CNN, на саммите путь Киева в НАТО назовут «необратимым», данное определение поддержал Белый дом. Зеленский же заявлял, что хочет услышать «что-то похожее на приглашение» во время мероприятия в Вашингтоне.
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Ранее представители НАТО заявляли, что не будут приглашать Украину вступить в Североатлантический альянс во время нынешнего саммита. Генсек блока Йенс Столтенберг пояснял, что вступление будет невозможным, пока идет военный конфликт.
Как прежде сообщали CNN, на саммите путь Киева в НАТО назовут «необратимым», данное определение поддержал Белый дом. Зеленский же заявлял, что хочет услышать «что-то похожее на приглашение» во время мероприятия в Вашингтоне.
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Данил Пономарев