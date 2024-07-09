Рассекречен документ с обещаниями США Ельцину о расширении НАТО

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Расширение НАТО будет происходить только после консультаций с Москвой. Такое обещание дал бывший президент США Альберт Гор экс-президенту России Борису Ельцину в 1994 году, следует из рассекреченных документов.
Данный документ был опубликованным созданным журналистами и учёными в 1985 году Архивом национальной безопасности США.
Планировалось, что альянс будет расширяться, но этот процесс будет открытым и постепенным. Он должен был сопровождаться консультациями с Россией и углублением сотрудничества Москвы с США и НАТО.
В документе указывается, что Гор прибыл к Ельцину в больницу в декабре 1994 году. Тогда российский президент потребовал заверений в том, что Североатлантический альянс не будет расширяться в 1995 году, когда проходили парламентские выборы в России. Гор дал на это согласие.
Президент США даже заявлял, что членство России в НАТО не исключено. Однако Ельцин ответил, что в этом нет смысла.
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Планировалось, что альянс будет расширяться, но этот процесс будет открытым и постепенным. Он должен был сопровождаться консультациями с Россией и углублением сотрудничества Москвы с США и НАТО.
В документе указывается, что Гор прибыл к Ельцину в больницу в декабре 1994 году. Тогда российский президент потребовал заверений в том, что Североатлантический альянс не будет расширяться в 1995 году, когда проходили парламентские выборы в России. Гор дал на это согласие.
Президент США даже заявлял, что членство России в НАТО не исключено. Однако Ельцин ответил, что в этом нет смысла.
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Анастасия Чинкова