Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта

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Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что Киев и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.
В интервью YouTube-каналу Politeka он подчеркнул необходимость подготовки формулировок.
Карасев отметил, что как психологически, так и практически Украина и Запад уже готовятся к признанию своего поражения.
По его словам, в настоящее время украинские власти исследуют возможности выхода из конфликта с Москвой с учетом политических, дипломатических и технических аспектов.
Эксперт отметил, что сейчас власти Украины сожалеют о заявлениях о «войне до победного конца».
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«Сейчас важно придумать, как объяснить остановку "войны до победного конца"», - подчеркнул он.
По его словам, в настоящее время украинские власти исследуют возможности выхода из конфликта с Москвой с учетом политических, дипломатических и технических аспектов.
Эксперт отметил, что сейчас власти Украины сожалеют о заявлениях о «войне до победного конца».
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Артем Кузьмин