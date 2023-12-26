В США назвали два пути развития конфликта на Украине

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Западная военная мощь и интерес к Украине заметно ослабли. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Отмечается, что прошедший год конфликта значительно истощил военных ресурсы западных стран. В том числе погас энтузиазм для оказания военной помощи Украине.
Аналитик по Европе и России Марио Бикарски в беседе с телеканалом добавил, что при сокращении поставок вооружения, Украина должна будет пойти на переговоры с Россией. При таком раскладе событий это неизбежно.
Он подчеркнул, что при отсутствии поддержки Украины со стороны Запада, Россия может расценивать это как возможность для закрепления успехов.
Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти предположил два пути развития конфликта. Согласно первому, вся ситуация будет заморожена. А при втором – Россия одержит победу при условии сокращения помощи ВСУ от западных стран.
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Аналитик по Европе и России Марио Бикарски в беседе с телеканалом добавил, что при сокращении поставок вооружения, Украина должна будет пойти на переговоры с Россией. При таком раскладе событий это неизбежно.
Отставной генерал-лейтенант США Стивен Твитти предположил два пути развития конфликта. Согласно первому, вся ситуация будет заморожена. А при втором – Россия одержит победу при условии сокращения помощи ВСУ от западных стран.
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Анастасия Чинкова