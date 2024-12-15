Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским для обсуждения возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной в период Рождества, однако получил отказ. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.
Политик напомнил, что 11 декабря состоялся телефонный разговор Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили возможность перемирия в Рождество и большого обмена военнопленными между Москвой и Киевом.
После этого разговора, продолжает Сийярто, Орбан решил обсудить предложение с Зеленским. Тогда глава МИД Венгрии связался со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, чтобы согласовать звонок, однако получил отказ.
Сийярто назвал такое решение украинских властей «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
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После этого разговора, продолжает Сийярто, Орбан решил обсудить предложение с Зеленским. Тогда глава МИД Венгрии связался со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, чтобы согласовать звонок, однако получил отказ.
Сийярто назвал такое решение украинских властей «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
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Анастасия Чинкова