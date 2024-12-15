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Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским

Орбан запрашивал телефонный разговор с Зеленским для обсуждения перемирия
Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским для обсуждения возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной в период Рождества, однако получил отказ. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.
Политик напомнил, что 11 декабря состоялся телефонный разговор Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили возможность перемирия в Рождество и большого обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

После этого разговора, продолжает Сийярто, Орбан решил обсудить предложение с Зеленским. Тогда глава МИД Венгрии связался со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, чтобы согласовать звонок, однако получил отказ.



Сийярто назвал такое решение украинских властей «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

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#переговоры
Экс-министр экономики ФРГ Линднер: коалиция распалась из-за разногласий в правительстве
15 декабря 2024, 13:01

Фото: iStock/ macky_ch

Бывший министр экономики Кристиан Линднер заявил, что правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий в правительстве, которые не смогли преодолеть, сообщила газета Berliner Zeitung.
Кристиан Линднер отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не был готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении госдолга, что в результате привело к разладу внутри руководства государства. Сам бывший министр лишился своего поста 7 ноября после отказа принять проект бюджета Германии на следующий год. Уход Линднера поддержали несколько иных министров, так что 11 декабря Олафу Шольцу пришлось отправить в бундестаг запрос о доверии правительству.

«В конце концов «Светофор» сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции», — подчеркнул Кристиан Линднер.

Немецкий политик обратил внимание, что данные действия ведут к нетерпимости, которые могут «дестабилизировать демографический ландшафт».

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Названа стоимость активов семьи Башара Асада
WSJ: стоимость активов семьи Асада может достигать 12 млрд долларов
15 декабря 2024, 12:30

Башар Асад (фото: kremlin.ru)

Стоимость активов семьи экс-главы Сирии Башара Асада может достигать 12 миллиардов долларов, пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что в настоящее время, после ухода Асада с поста главы государства, за средствами его семьи началась международная охота. Однако найти и заморозить их будет очень проблематично.

Как пишут журналисты издания, экс-лидер Сирии и его покойный отец Хафез Асал использовали родственников, чтобы скрыть капиталы в других странах.

Тажке бывший сотрудник Белого дома Эндрю Тейблер в интервью изданию сообщил, что Асад всегда имел запасной план, чтобы оперативно покинуть Сирию в случае такой необходимости.

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#сирия
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У россиян будет возможность уходить на удалёнку вместо больничного листа
15 декабря 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Maryviolet

Россияне могут получить возможность работать удалённо из дома вместо оформления больничного листа. Такое предложение подготовили члены комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Соответствующее обращение уже направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, сообщает KP.RU. Парламентарии хотят, чтобы люди во время любого недомогания сами решали, хотят ли они открывать лист временной нетрудоспособности. Возможно, с разрешения руководства, удобнее и выгоднее для всех будет, если сотрудник будет работать удалённо из дома.

«Если человек, например, зимой сломал ногу, но может работать за компьютером, и ему самому, и работодателю выгоднее, чтобы он продолжал трудовую деятельность, а не уходил на больничный», — говорит один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

В документе подчёркивается, что подобное разрешение ситуации должно быть возможно только при условии, что сам работник хочет этого и его служебные обязанности позволяют выполнять работу из дома. Опыт пандемии показал, что это вполне осуществимо.

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Украина потребовала от ФИФА извинений за признание Крыма российским
15 декабря 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Министерство иностранных дел Украины ожидает от Международной федерации футбола (ФИФА, франц.: Fédération internationale de football association, FIFA) извинений. Во время трансляции жеребьёвки чемпионата мира организация показала карту, на которой Крым был показан российским.
Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на своей странице в социальной сети Х обвинил ФИФА в «перекраивании границ» и поддержке «российской пропаганды».

«Мы исправили карту для вас и ждем публичных извинений», — заявил спикер МИД Украины.

Видео о жеребьёвке квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года было опубликовано на сайте ФИФА 13 декабря. Там говорилось о странах, которые не могут играть между собой по политическим мотивам, а Крым на демонстрируемой карте был включён в состав Российской Федерации.

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#украина
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#футбол
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Бордюжа: Янукович мог предотвратить конфликт на Украине силовыми методами
15 декабря 2024, 09:15

Николай Бордюжа (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Предпосылки к вооружённому конфликту на Украине были ещё в 2013 году. Занимавший тогда пост президента страны мог предотвратить такое развитие событий, в том числе и силовыми методами.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа. Он занимал эту должность с 2013 по 2016 год, напоминает ТАСС. В беседе с агентством экс-генсек организации подчеркнул, что в то время те перемены, которых хотела Украина, могли быть достигнуты эволюционным путём, если бы Янукович «повёл себя правильно».

«Если бы он применил силу и предотвратил этот «майдан», то, возможно, Украина бы развивалась вне кризиса, мирным путём», — сказал Бордюжа.

По его мнению, Украина тогда все действия предпринимала в противовес мнению и пожеланиям российского руководства, поэтому предпосылки специальной военной операции возникли ещё в то время.

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#украина
#операции
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Между Турцией и Францией возникла дипломатическая напряженность из-за доклада о БПЛА
15 декабря 2024, 05:32

Фото: iStock/NiseriN

Доклад французского Министерства обороны о производстве беспилотников в Турции вызвал дипломатическую напряженность между странами. Об этом пишет военный портал Defence Türk.
Указывается, что в июле французская сторона подготовила доклад на 65 страниц о создании БПЛА в Турции. Соответствующий документ опубликовали в октябре.

Большая часть недовольства со стороны Анкары вызвана публикацией фотографий со спутников. На них находятся точные координаты промышленных объектов по производству дронов.

Министерство национальной обороны Турции высказало встревоженность публикацией снимков и потребовало заявления и отзыва исследования. Минобороны Франции удалило версию доклада со всех ресурсов и отметило,что информация была взята из открытых источников.

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Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам
JW: правительство Украины продает государственные активы западным фондам
15 декабря 2024, 04:56

Фото: iStock/Photoboyko

Украинское правительство продает основные активы страны западным фондам. Об этом пишет Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — говорится в сообщении.

Как отмечает автор материала, на сегодняшний день украинские сырьевые компании находятся под угрозой конфискации активов. Это приведет к их удешевлению, что позволит западным инвесторам их выкупить. В пример приведена американская компания Veon, которая вместе с фондом Blackrock и другими инвесторами желает поглотить украинскую компанию мобильной связи «Киевстар».

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Депутат Госдумы Шеремет: Грузия стала примером для Украины
15 декабря 2024, 03:24

Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции. Этим он поделился с РИА Новости.
По словам Шеремета, Грузия стала ярким примером того, как можно избежать украинского сценария и противостоять попыткам государственного переворота извне. Для этого стране важно наличие преданных будущих государственников.

Депутат отметил, что грузинский пример нужно взять на вооружение странам, которые столкнулись с притеснением коллективного Запада.

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Newsweek опубликовал предполагаемую карту Третьей мировой войны
15 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию предполагаемого фронта Третьей мировой войны с участием России. Согласно изданию, новым фронтом станет северо-восточный фланг НАТО, включающий границу Финляндии и РФ.
Также на карте значится прохождение фронта по территориям Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции и Польши. Его окончание будет у границ Дании с Германией.

Первое столкновение сторон должно случиться между Калининградской областью и Белоруссией. В этом месте проходит Сувалкский коридор на границе между Польшей и Литвой.

Также в издании предвещают боевые действия в Черном и Азовском морях. Силы НАТО столкнутся с серьезным сопротивлением в Абхазии, где Россия имеет большой контингент вооруженных сил.

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