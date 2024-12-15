Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запрашивал у Киева телефонный разговор с Владимиром Зеленским для обсуждения возможности прекращения боевых действий между Россией и Украиной в период Рождества, однако получил отказ. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.