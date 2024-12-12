Соскин: Зеленский не готов участвовать в переговорах по модели Орбана

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о неготовности Владимира Зеленского участвовать в мирных переговорах по модели премьер-министра Виктора Орбана. Этим политик поделился во время эфира на своем YouTube-канале.
«Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен. Это не его кредо абсолютно», — заявил Соскин.
По словам политика, модель Орбана является все более актуальной и действенной. Также происходящие изменения вынудят Зеленского реагировать и подстраиваться под них.
Напомним, что 11 декабря Виктор Орбан заявил об отказе Зеленского принять его предложение о перемирии с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными.
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Иван Мусатов