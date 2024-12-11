Орбан: Зеленский не будет прекращать огонь и обмениваться военнопленными с РФ на Рождество

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.
«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение», — обратил внимание венгерский премьер-министр в публикации.
Виктор Орбан отметил, что Венгрия в рамках председательства в Совете Европейского союза предприняла для урегулирования на Украине все возможные действия.
Премьер-министр Венгрии не уточнил, каким именно образом мирное предложение было направлено главе киевского режима и, соответственно, как был получен ответ.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. По словам Орбана, теперь мир ждут серьёзные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».
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