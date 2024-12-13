Песков: Путин и Орбан не обсудили Венгрию как переговорную площадку по Украине

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Телефонный разговор между президентами России и Венгрии, Владимиром Путиным и Виктором Орбаном, не касался возможного использования Венгрии в качестве площадки для мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на уточнение о том, поднимался ли вопрос рассмотрения Венгрии как площадки для мирных переговоров.Ранее пресс-служба Кремля информировала, что инициатором звонка выступила венгерская сторона. Президенты обсудили вопросы ближневосточного урегулирования, ситуацию на Украине и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, включая энергетические проекты.
«Радио 1» также передавало 12 декабря, что Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину.
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