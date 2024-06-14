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Стало известно, зачем США помогают Украине на самом деле

Обозреватель Дор: Штаты поддерживают Украину ради ее минеральных ресурсов
14 июня 2024, 15:18
Фото:istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото:istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Штаты поддерживают конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал политический обозреватель Джимми Дор. Он прокомментировал высказывание одного из американских сенаторов, согласно которому в Вашингтоне не должны допустить, чтобы украинские ресурсы получили Россия и Китай.
«Я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал что-нибудь о минералах до этого момента», – сказал Дор.

Журналист отметил, что помнит лишь высказывания американских политиков о российском лидере Владимире Путине, а также о свободе и демократии.



«Помню это, но ничего не помню о минералах», – резюмировал Дор.

Ранее Владимир Путин заявлял о переговорах с главой Белого дома Джо Байденом за три дня до начала спецоперации в Донбассе.

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#мир
#сша
#украина
#война
#спецоперация
#россия
Economist: Карьеры киевских чиновников зависят от итогов саммита в Швейцарии
14 июня 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Дальнейшие карьеры чиновников офиса украинского президента Владимира Зеленского зависят от того, как пройдёт и чем завершится конференция в Швейцарии. Она будет проведена 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден.
Как сообщает издание The Economist со ссылкой на неназванного киевского депутата, сотрудники офиса Зеленского круглосуточно работают над организацией конференции.

«На конференцию сейчас брошены все силы. На кону карьеры», — сказал он.

Некоторые украинские чиновники в непубличном порядке критикуют Зеленского за его излишнюю «дипломатическую наивность». По словам одного из должностных лиц, проблемы предстоящей конференции связаны с тем, что максимализм киевского лидера терпит крах в столкновении с реальностью, так как он склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.

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#швейцария
#офис
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Трамп сообщил о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым
Трамп дал обещание Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
14 июня 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине.
Но для этого ему нужно победить на американских президентских выборах. О договоре с российским спортсменом он рассказал YouTube-каналу Impaulsive.

Трамп рассказал, что Нурмагомедов подошел к нему после боя и заявил, что Штаты должны прекратить убийства.

Нурмагомедов увиделся с Трампом во время турнира UFC 302 в Ньюарке в начале июня.

Ранее Дональд Трамп оценил свои отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что ладил с российским лидером, потому что он сильный.

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#дональд трамп
#спорт
#россия
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В Подмосковье запустят производство спортоборудования для детских площадок
14 июня 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок откроет на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск компания «Кенгуру.ПРО», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в реализацию этого проекта оцениваются в 250 млн рублей. Сейчас завод находится на стадии проектирования, запустить его планируют в 2025 году», — отметила зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Благодаря новому производству в округе Солнечногорск появится ещё 20 рабочих мест.

Отмечается, что у компании «Кенгуру.ПРО» уже есть один завод на территории индустриального парка «Есипово», он начал работать в первом квартале текущего года. На этом заводе выпускают оборудование для паркура и воркаута.

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В Крыму проведут суд о водной блокаде полуострова Украиной
ВС Крыма проведет заседание о блокаде полуострова в закрытом режиме
14 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд Крыма проведет заседание о водной блокаде полуострова Украиной в закрытом режиме.
Об этом пишет агентство ТАСС. По их данным, суд назначил рассмотрение гражданско-правового иска к Украине по водной блокаде в закрытом режиме.

Имеется в виду дело по блокаде Киевом Северо-Крымского канала до 2022 года, указывается в сообщении.

Во время суда будут рассмотрены последствия прекращения подачи пресной воды для потребителей на полуострове. Минжкх республики заявило о сложностях из-за дефицита воды.

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#суд
#крым
#украина
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Путин: сохранение Штатами имперского статуса ведет к деградации страны
14 июня 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Штаты игнорируют интересы простых американцев и в погоне за своими имперскими амбициями истощают страну. Об этом на встрече с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин. Запись трансляции мероприятия есть на сайте внешнеполитического ведомства.
«Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, условия давно были бы стабилизированы», – сказал Путин.

По словам главы государства, так называемые правящие круги в Штатах занимаются распространением собственной идеологии по всему миру, сохранением своего имперского статуса, доминирования, а также ведут страну по пути деградации.

До этого Путин заявлял об отсутствии у России имперских замашек.

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Медведев: Зеленский сейчас никто и звать его никак
14 июня 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский в настоящее время «никто и звать его никак». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик назвал главу киевского режима узурпатором, захватившим власть в стране, и превратившим в заложников всех жителей Украины, передаёт РИА Новости.

«Его приказы не должны никем исполняться, ведь срок его президентских полномочий скоро месяц как истёк», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Зеленский каждый день посылает украинских солдат на смерть, не имея на это никаких прав. По мнению заместителя председателя Совбеза, лидера киевского режима в скором времени ждёт либо справедливый суд, либо расправа толпы. Сама же Украина неуклонно движется к капитуляции, уверен Медведев.

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Трампу 78 лет: Как скандальный бизнесмен стал президентом США вопреки плохой репутации
14 июня 2024, 14:29

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

14 июня свой 78-ой день рождения отмечает один из самых ярких современных политиков — бывший американский президент Дональд Трамп.
Подробнее о биографии, личной жизни и достижениях Дональда Трампа рассказывает редакция «Радио 1».

Детство Трампа


Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Его отец Фред Трамп был магнатом в сфере недвижимости, что позволило ему обеспечить роскошный образ жизни для своей семьи. Дональд Трамп и его три родных брата выросли в доме с 23 комнатами. Мать политика Мэри происходила из семьи шотландских иммигрантов. Она была простой домохозяйкой, занималась домом, детьми, а на досуге — благотворительной деятельностью.

В возрасте пяти лет Трампа отдали в школу Кью-Форест в нью-йоркском районе Куинс. Будущий бизнесмен рос хулиганистым и проказливым ребёнком, поэтому, когда ему исполнилось 13 лет, родители приняли решение перевести Трампа в Нью-Йоркскую военную академию. Фред и Мэри надеялись, что так бурную энергию мальчика удастся направить в правильное русло. Это сработало: Трамп учился в академии в северной части штата Нью-Йорк, он получал награды академии, играл в командах по футболу в 1962 и 1963 годах, а также в бейсбольной команде в 1962—1964 годах (был капитаном команды в 1964 году). Трамп также получал высокие оценки по геометрии, привлекал внимание девушек, за что получил прозвище «дамский угодник». Однако близких друзей у будущего президента не было. Во время летних каникул Трамп вместе с отцом посещал строительные площадки, знакомясь с нюансами семейного бизнеса.

В 1964 году повышенный в звании до курсантного капитана S4 (курсантный батальонный старшина) в свой четвёртый год обучения Трамп и первый сержант Джефф Дональдсон (1965) (курсант военного училища в Уэст-Пойнте, 1969) организовали компанию курсантов, обучив их передовой строевой подготовке сомкнутым строем, и провели марш по Пятой авеню в День перемирия.
В течение следующих двух лет Трамп посещал занятия по бизнес-администрированию в Фордемском университете и ездил на работу в дом своих родителей на Мидленд-Паркуэй. К концу второго курса Трамп решил уделить больше внимания изучению предпринимательства. Осенью 1966 года Дональд поступил в Уортонскую школу бизнеса, окончил её в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов.

Карьера Трампа


Как мы уже говорили ранее, Трамп сделал свои первые шаги в бизнесе ещё будучи 13-летним школьником. Отец учил его управлять своей империей и даже выдал, как говорил сам политик, «небольшой кредит» в размере одного миллиона долларов на развитие собственного бизнеса.

Первым проектом, который сделал Трампа по настоящему известным, стал отель Commodore. В 1974 году предприниматель приобрёл его и преобразовал в отель известной компании Hyatt. Следующий проект увековечил имя Дональда в своём названии — молодой бизнесмен возвел на одной из улиц Нью-Йорка 68-этажную башню Trump Tower.

Каждый последующий проект Дональда приносил ему миллионы, его уже можно было называть магнатом, поскольку состояние Трампа росло невиданными темпами. Однако все не могло оставаться безоблачно. В 1990 году в США наступил финансовый кризис. Компания Трампа задолжала почти 10 миллиардов долларов, а сам бизнесмен — 900 миллионов. Но умение справляться с любыми трудностями и удивительная закалка помогли ему выбраться из сложившейся ситуации уже к 1993 году. В 2001 году он снова вспомнился жителям Нью-Йорка, но уже благодаря новым строениям — по его проекту в городе появилась 90-этажная Trump World Tower.

К владениям Трампа относится также концерн General Motors, знаменитые конкурсы «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная». Он делился опытом в своих многочисленных книгах, а также в реалити-шоу «Ученик», в котором участники боролись за вакансию в его компании.

Президентство Трампа


Дональд Трамп — по истине уникальный американский президент. Став 45-м главой США, он по сей день остаётся единственным, кто до своего президентского срока не имел никакого опыта в политической деятельности, а после — был обвинён по уголовной статье.

О желании попробовать свои силы в политике Трамп заявлял ещё в середине 80-х, однако официально о вступлении в президентскую гонку он объявил только в 2015 году.

Трамп вел свою кампанию на основе популистского обещания «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, MAGA). Он выступал против политкорректности, нелегальной иммиграции и правительственных лоббистов, обещал снизить налоги, перезаключить торговые сделки и создать миллионы рабочих мест для американцев.

В мае 2016 года Трамп стал кандидатом от Республиканской партии, обойдя 16 соперников. Ему противостояла демократ Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь страны. Она была первой женщиной — кандидатом в президенты США от основной партии.

Несмотря на то, что далеко не все политик и первые лица США были довольны кандидатурой Трампа, он всё же одержал победу и занял пост президента.

Чего добился Трамп на посту американского президента:


  1. Перестроил судебное систему, назначив трех консервативных судей в Верховный суд и 226 — на федеральные должности пожизненно
  2. Создал космические силы США
  3. Перестроил Налоговый кодекс, снизив ставку корпоративного налога с 35 до 21 процента
  4. Нормализовал отношения на Ближнем Востоке
  5. Вёл борьбу с вейпингом, ограничив использование мятных и фруктовых картриджей
  6. Защитил сети 5G от китайского контроля
  7. Ужесточил иммиграционную политику

Личная жизнь Трампа


Трамп всегда вёл бурную личную жизнь. Мы уже писали, что любимцем противоположного пола политик стал ещё в школьные годы.

Свой первый брак Трамп заключил в 1977 году с чехословацкой моделью Иваной Зельничковой. Она родила предпринимателю троих детей: Иванку, Эрика и Дональда-младшего.

Ещё во время брака Трамп познакомился и стал встречаться со своей второй супругой — актрисой Марлой Энн Мейплз. В 1992 году Дональд и Марла сыграли свадьбу. Общая дочь Тиффани Трамп родилась у возлюбленных спустя год. Брак Дональда и Марлой распался через шесть лет.

В 2005 году Трамп женился на фотомодели Мелании Кнаусс, разница в возрасте между ним и новой избранницей составила 24 года. Миллиардер и сейчас называет третью жену любовью всей жизни. Свадебным подарком для Мелании стало кольцо с бриллиантами весом 13 карат за 1,5 миллиона долларов, которое он получил в качестве аванса от ювелирной фирмы Graff. Через год после бракосочетания у молодожёнов родился сын Бэррон Уильям Трамп, ставший пятым ребенком миллиардера.

Дональд Трамп сегодня


45-й президент Соединённых Штатов Америки заявил о желании вновь побороться за кресло правителя. Его главным противником является 81-летний нынешний глава США Джозеф Байден.

Во время президентской гонки Трамп разъезжает по судам, где обсуждают уголовное дело бывшего американского лидера.

По версии обвинения, во время президентских выборов 2016 года Дональд Трамп с помощью юриста совершил финансовые махинации и неверно оформил в налоговой декларации сумму в 130 тысяч долларов. Эти деньги были выплачены порноактрисе Сторми Дэниелс за ее молчание об их связи, случившейся десятью годами ранее, из опасений, что эта информация может помешать предвыборной кампании.

По информации некоторых источников, Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы, однако The New York Times утверждает, что все вменяемые бывшему президенту пункты находятся на «нижней ступени тяжести», а значит, «судья Мерчан может принять решение о назначении условного приговора без тюремного заключения». В этом случае Трамп будет обязан регулярно отчитываться перед Департаментом пробации Нью-Йорка, а также выплатить гигантский штраф, который может оставить его компанию без средств (в том числе — на подготовку к выборам). Однако его всё-таки могут посадить в тюрьму, если он совершит дополнительные преступления.

При этом американское законодательство не запрещает Трампу участвовать в президентских выборах даже находясь за решёткой. Окончательный приговор бывшему президенту будет оглашён 11 июля.

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В РФ предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Киеву
Сенатор Климов: новые базы для поставок оружия Украине доставят Европе проблемы
14 июня 2024, 14:22

Фото: iStock/ffikretow

Новые военные базы НАТО для поставок оружия Украине доставят проблемы европейским странам, пишет «Лента.ру».
Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя планы военного блока создать дополнительные хабы.

По его словам, это приведет к проблемам с обеспечением общеевропейской безопасности, а также усилению неоколониального господства Штатов на территории государств континентальной Европы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Это нужно для координации поставок оружия Украине. Так, по его словам, хабы могут стать военными целями. Будапешт не хочет в этом участвовать, поскольку боится за свою безопасность, добавил он.

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#европа
#украина
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Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
14 июня 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Россия делает ещё одно реальное мирное предложение. Москва предполагает не заморозить конфликт на Украине, а окончательно его прекратить.
Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что принципиальной позицией Москвы является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также её денацификация и демилитаризация. Если Киев и его западные союзники откажутся, на них ляжет вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что базовые соглашения по мирному урегулированию на Украине должны быть зафиксированы соответствующими международными договорами. Ими, разумеется, должно оговариваться прекращение антироссийских санкций, добавил глава государства.

Ранее президент перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также ​официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.

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