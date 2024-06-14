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Штаты поддерживают конфликт на Украине, чтобы завладеть ее минеральными ресурсами. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал политический обозреватель Джимми Дор. Он прокомментировал высказывание одного из американских сенаторов, согласно которому в Вашингтоне не должны допустить, чтобы украинские ресурсы получили Россия и Китай.
«Я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь из этих психопатов упоминал что-нибудь о минералах до этого момента», – сказал Дор.
Журналист отметил, что помнит лишь высказывания американских политиков о российском лидере Владимире Путине, а также о свободе и демократии.
«Помню это, но ничего не помню о минералах», – резюмировал Дор.
Ранее Владимир Путин заявлял о переговорах с главой Белого дома Джо Байденом за три дня до начала спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов