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Киев расплатится с США «российской нефтью, газом, алмазами и мехом» в случае победы. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с РИА Новости сообщил, что выдвигаемые Украиной требования репараций от России носят демагогический характер. Москве, по его словам, не стоит повторять подобные заявления.
Издание Politico отмечается, что ряд политиков в Киеве намерены получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, но при условии, что Запад поможет Украине.
Омелян в своём заявлении добавил, что в случае победы Украины в конфликте США получат за оказанную помощь российскую нефть, газ, алмазы и мех.
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Издание Politico отмечается, что ряд политиков в Киеве намерены получить от США любую помощь и утверждают, что траты Вашингтона будут возмещены, но при условии, что Запад поможет Украине.
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Анастасия Чинкова