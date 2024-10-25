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Украина отправила в Грузию координатора одной из групп экстремистов, которые готовят провокации в южной стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее агентство писало, что Киев набирает боевиков из числа этнических грузин, проживающих на территории Украины, для организации беспорядков в Грузии.
Появилась информация, что уже набраны боевики, которые готовы к реализации поставленных украинскими спецслужбами задач. Среди них бывший боевик батальона «Азов»* Закро Авалиани 1997 года рождения. Он имеет украинское гражданство и зарегистрирован в Мариуполе.
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Анастасия Чинкова