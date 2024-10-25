В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Гражданина Грузии признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд приговорил Киноиани к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.
Как установили следователи, осуждённый добровольно приехал на Украину в период с марта по апрель 2022 года. Там он вступил в «Грузинский национальный легион»*. После прохождения военной подготовки наёмник принимал участие в боях на стороне Украины. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.
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Александр Бойцов