Киев отреагировал на допуск России к участию в Венецианской биеннале

09 марта 2026, 05:38

Киев призвал исключить Россию из Венецианской биеннале

Фото: iStock/spacedrone808

Министерство культуры Украины выступило с призывом не допускать участия представителей России в 61‑й Венецианской биеннале современного искусства. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.





61‑я Венецианская биеннале запланирована к открытию 9 мая. Главная тема выставки — «В минорном ключе». В мероприятии примут участие делегации из 99 стран. Россия вернется на биеннале впервые с 2019 года.



«Призываем организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского минкульта.