Киев отреагировал на допуск России к участию в Венецианской биеннале
Киев призвал исключить Россию из Венецианской биеннале
Министерство культуры Украины выступило с призывом не допускать участия представителей России в 61‑й Венецианской биеннале современного искусства. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.
61‑я Венецианская биеннале запланирована к открытию 9 мая. Главная тема выставки — «В минорном ключе». В мероприятии примут участие делегации из 99 стран. Россия вернется на биеннале впервые с 2019 года.
«Призываем организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского минкульта.Российская делегация представит проект под названием «Дерево уходит корнями в небо». В его реализации задействованы около 40 деятелей искусства, среди которых - музыканты, художники, философы и поэты.
Концепция экспозиции сосредоточена на демонстрации культурного наследия регионов, где традиционные обычаи гармонично сочетаются с новыми творческими подходами. Проект призван подчеркнуть уникальность потенциала провинциальных территорий и их вклад в развитие современного искусства.