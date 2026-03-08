«Это никому не интересно»: Тимоти Шаламе принизил роль оперы и балета в современном искусстве

08 марта 2026, 23:47

Актер Тимоти Шаламе принизил роль оперы и балета в современном искусстве

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе дал интервью, в котором негативно высказался об опере и балете. Его слова цитирует Variety.





В ходе беседы Шаламе высказал неоднозначное мнение о некоторых видах искусства. Комментируя выбор творческих направлений, актер заявил, что не намерен работать в опере или балете, поскольку эти жанры, по его словам, «никому не интересны».



«Я не хочу работать в балете, опере или, знаете, в таких вещах, где говорят: «Эй, поддерживайте это дело», хотя это уже никому не интересно», — заявил Шаламе.