«Это никому не интересно»: Тимоти Шаламе принизил роль оперы и балета в современном искусстве
Номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Марти Великолепный» Тимоти Шаламе дал интервью, в котором негативно высказался об опере и балете. Его слова цитирует Variety.
В ходе беседы Шаламе высказал неоднозначное мнение о некоторых видах искусства. Комментируя выбор творческих направлений, актер заявил, что не намерен работать в опере или балете, поскольку эти жанры, по его словам, «никому не интересны».
«Я не хочу работать в балете, опере или, знаете, в таких вещах, где говорят: «Эй, поддерживайте это дело», хотя это уже никому не интересно», — заявил Шаламе.Слова артиста вызвали широкий резонанс. Его раскритиковали коллеги по цеху, а также представители оперного и балетного искусства со всего мира. В ответ на слова Шаламе известные площадки запустили серию роликов, доказывающих популярность классических жанров. Кроме того, фанаты артиста напомнили, что его мать танцевала на Бродвее.