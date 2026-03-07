Депутат Свищев: Россия может вернуться на международные турниры в этом году
Российские спортсмены могут вернуться на международные соревнования под национальным флагом и гимном уже в 2026 году. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его словам, нынешний год может стать переломным для российского спорта. Он отметил, что россияне постепенно возвращаются на международные турниры, в том числе в командных видах спорта. Свищев обратил внимание, что флаг Россия впервые с 2014 года был пронесен на параде спортсменов во время церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2026, которая прошла в Вероне.
По его словам, уже есть примеры допуска российских команд с национальной символикой — в частности, молодежной сборной по волейболу. Депутат выразил уверенность, что в ближайшее время российские спортсмены смогут полноценно вернуться в международное спортивное сообщество.
Свищев добавил, что ограничения в отношении российских атлетов являются дискриминационными и нарушают международные и олимпийские нормы. Он отметил, что было бы справедливо наказать виновных и добиться компенсаций для спортсменов и тренеров, которые несколько лет не могли участвовать в международных соревнованиях.
