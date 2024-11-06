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Западные страны больше не в силах поддерживать Украину, утверждает турецкое издание dikGAZETE.
По мнению авторов, киевский режим оказался в беспомощном положении и вынужден насильно отправлять на фронт даже пожилых людей, поскольку бойцов не хватает.
В условиях энергетического кризиса и растущих производственных затрат Запад переключается на собственные проблемы, оставляя Украину без поддержки.
Издание dikGAZETE также указывает, что, если бы украинские власти своевременно пошли на переговоры с Москвой, их позиции были бы сильнее. Однако теперь, даже если переговоры состоятся, Украина будет в невыгодном положении.
В статье подчеркивается, что в начале конфликта Россия была готова к диалогу. Президент Путин 5 ноября напомнил об этом на церемонии вручения верительных грамот, отметив, что Киев отверг взаимоприемлемый договор под влиянием внешних советов.
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В условиях энергетического кризиса и растущих производственных затрат Запад переключается на собственные проблемы, оставляя Украину без поддержки.
Издание dikGAZETE также указывает, что, если бы украинские власти своевременно пошли на переговоры с Москвой, их позиции были бы сильнее. Однако теперь, даже если переговоры состоятся, Украина будет в невыгодном положении.
В статье подчеркивается, что в начале конфликта Россия была готова к диалогу. Президент Путин 5 ноября напомнил об этом на церемонии вручения верительных грамот, отметив, что Киев отверг взаимоприемлемый договор под влиянием внешних советов.
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Мария Моисеева