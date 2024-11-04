Аналитик предрек полное прекращение помощи Украине

Фото: iStock/Andrii Atanov
Полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в 2025 году. Об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу в беседе с РИА Новости.
Аналитик отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что иностранные союзники Украины посылают туда вооружение и своих обученных наемников.
По мнению Латифоглу, Киев вынудят приступить к мирным переговорам. Анкара в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества, заключил эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности
Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского
Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
По мнению Латифоглу, Киев вынудят приступить к мирным переговорам. Анкара в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества, заключил эксперт.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Майор ВСУ Мамалуй: Украина находится в шаге от введения трудовой повинности
Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского
Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
Екатерина Коршунова