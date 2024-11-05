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Офицер ВСУ сообщил, что Запад больше не помощник Украине. Об этом информирует Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.
Офицер украинской армии Евгений заявил, что независимо от того, кто победит на выборах в США, это не изменит ситуацию. По его словам, Запад слишком занят своими собственными проблемами. Другой военный добавил, что Запад отказался от Украины.
Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны, выразил мнение, что с приходом вице-президента США Камалы Харрис ничего не изменится по сравнению с президентством американского лидера Джо Байдена, а если победит бывший президент Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, так как он является другом президента РФ Владимира Путина.
Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак рассказал, что предположение, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны, выразил мнение, что с приходом вице-президента США Камалы Харрис ничего не изменится по сравнению с президентством американского лидера Джо Байдена, а если победит бывший президент Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, так как он является другом президента РФ Владимира Путина.
Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак рассказал, что предположение, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова