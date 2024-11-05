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Офицер ВСУ заявил, что Запад больше не помощник Украине

Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Офицер ВСУ сообщил, что Запад больше не помощник Украине. Об этом информирует Neue Zürcher Zeitung, пишет РИА Новости.
Офицер украинской армии Евгений заявил, что независимо от того, кто победит на выборах в США, это не изменит ситуацию. По его словам, Запад слишком занят своими собственными проблемами. Другой военный добавил, что Запад отказался от Украины.

Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны, выразил мнение, что с приходом вице-президента США Камалы Харрис ничего не изменится по сравнению с президентством американского лидера Джо Байдена, а если победит бывший президент Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, так как он является другом президента РФ Владимира Путина.



Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак рассказал, что предположение, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ в ДНР
Рёпке: ВСУ могут оказаться в котле в Курахово
05 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия может оказаться в российском котле в городе Курахово в ДНР. Так считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. Он полагает, что спастись от этого ВСУ смогут только путем масштабного отступления.
По его словам, армия России активно продвигается с юга в сторону Константинополя со скоростью два километра в сутки и уже освободила Максимовку. Украинский военный паблик Deep State также подтверждает, что в поселке не осталось военных ВСУ.

При этом с северо-восточной стороны российские бойцы еще на прошлой неделе вышли к берегам Кураховского водохранилища, что угрожает ВСУ большим окружением.
«Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка», — пишет Рёпке.

Ранее стало известно, что войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон.

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Появилась информация о продвижении российских военных на одном из направлений СВО
Российские военные продвинулись на юге от Купянска и заняли часть Колесниковки
05 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска успешно продвинулись к югу от Купянска в Харьковской области. Об этом информирует Telegram-канал «‎Иди и смотри».
«На данный момент занята большая часть Колесниковки», — рассказал источник канала.

Кроме того, сообщается, что бои уже начались в районе Глушковки. Российская авиация активно наносит удары по позициям ВСУ в самом Купянске.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин высказался о переговорах с Украиной
Путин: Россия готова к переговорам с Украиной и уже вела их
05 ноября 2024, 14:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия готова к переговорам с украинской стороной и уже вела их в самом начале спецоперации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны», — заявил Путин.

При этом президент напомнил, что украинское руководство под влиянием некоторых стран Запада, совместные договоренности отвергло.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало, что Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. В статье отмечалось, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.

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Минобороны РФ: На Украине потеряли 68 радиоактивных источников
05 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/andrey shalari

На Украине пропали десятки радиоактивных источников. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов подчеркнул, что произошедшее вызывает особую настороженность. Уточняется, что потерянные источники ионизирующего излучения находились в Институте метрологии в Харьковской области.

Начальник войск РХБЗ добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. По его словам, маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а различные вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.

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#опасность
#ядерное оружие
#топливо
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 200 военных
05 ноября 2024, 14:28

Фото: iStock/vladj55

Российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что, помимо этого, солдаты ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты и четыре боевые бронированные машины, а также два миномета и один автомобиль. Кроме того, два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

Ранее появилась информация, что в конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях, прежде чем уйти в отставку. На Украину он прибыл два месяца назад.

До этого стало известно, почему Южнодонецкое направление самое опасное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названа причина снижения качества работы ПВО ВСУ
Business Insider: Украина отправит в пехоту специалистов ВВС
05 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украина переводит в пехоту специалистов военно-воздушных сил. Об этом пишет Business Insider.
«На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту», — говорится в статье.

При этом эксперт Джек Уотлинг сообщил изданию, что заметно ослабление противовоздушной обороны Украины из-за сокращения специалистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая отметила снижение эффективности ПВО ВСУ и связала это с массовым переводом военнослужащих ВВС в пехоту.

3 ноября экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат подтвердил, что украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту.

При этом украинский депутат Анна Скороход заявила 5 ноября, что медиков также начинают переводить в ряды пехоты и штурмовых подразделений и отправляют прямо на линию фронта.

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Стало известно, что станет с Константиновкой в ДНР после падения обороны ВСУ
Литовкин: ВСУ при отходе из Константиновки взорвут город
05 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ после падения обороны Константиновки в ДНР уйдут, а после себя оставят разрушенный город. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, его слова передает aif.ru.
«Эвакуация Константиновки показывает, что Киев готовится к сдаче города. Сначала, конечно, ВСУ будут ее оборонять, просто так не оставят. Но потом, уходя, взорвут все за собой», — считает Литовкин.

По его словам, украинские боевики не оставят ничего целого при отходе из города, как они делают и с другими городами и селами.

Накануне стало известно, что ВСУ проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка. Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.

Стоит отметить, что освобождение Константиновки ВС РФ сильно повлияет на обороноспособность ВСУ в ДНР. Город является крупным железнодорожным хабом, и потеря его серьезно осложнит логистику противника, в том числе подвоз резервов и вооружения в славянско-краматорскую агломерацию.

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Раскрыта главная цель ВСУ при вторжении в Курскую область
МО РФ: приоритетной целью вторжения ВСУ в Курскую область был захват АЭС
05 ноября 2024, 13:36

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале МО РФ.
«Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», — заявил Кириллов.

Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.

«На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», — говорится в докладе украинского ведомства.

Однако, по словам Кириллова, в случае мощной аварии на АЭС радиация распространилась бы на значительной части Европы, как это ранее произошло после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО
05 ноября 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о присутствии солдат КНДР в зоне спецоперации.
Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что представители Соединенных Штатов, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации. Иные подробности Песков оглашать не стал.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что из-за возможного участия войск КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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