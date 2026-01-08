Киев перенесёт часть производственных мощностей по выпуску БПЛА и ракет в Польшу
Киев перенесёт часть производственных мощностей по выпуску беспилотных летательных аппаратов и ракет на территорию Польши. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Telegram-канал Clash Report.
По словам главы польского МИД, такое решение принято в рамках договорённостей об оказании военной помощи Украине. Варшава, отметил он, активно участвует в поддержке соседней страны и уже внесла вклад в закупку американского вооружения.
Сикорский также сообщил, что Польша направляет Украине уже 48-ю партию военной техники.
