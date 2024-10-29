Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра, заявил президент Польши Дуда

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Власти Украины больше не считаются с Польшей. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet.
Отмечается, что Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра после снижения темпов предоставления военной помощи и неспособности нарастить их.
При этом глава государства отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Украиной, а также добавил, что президент страны Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших держав, предоставляющих оружие Киеву. В связи с этим украинский лидер принимает решения под этим давлением, но сейчас это неизбежно, поскольку «жизнь жестока».
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