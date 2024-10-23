В Польше разрешили провести ранее запрещенный марш националистов в Варшаве

Фото: iStock/Wirestock
В Польше мэрия Варшавы разрешила провести ранее запрещенный судом марш ежегодный марш националистов. Об этом сообщил один из организаторов Бартош Малевский в соцсети Х. По его словам, марш пройдет от площади Романа Дмовского до Национального стадиона.
Марш независимости проходил в Варшаве ежегодно в День независимости Польши — 11 ноября. В прошлые годы он часто перерастал в столкновения с полицией, на мероприятии в разное время сжигали флаг Германии, топтали флаг Украины, поджигали будку у посольства России и забрасывали дипмиссию петардами.
Пресс-служба мэрии Варшавы подтвердила разрешение провести марш, объяснив, что уведомление было подано в правильном виде, потому мероприятие зарегистрировали, как и любое другое собрание.
Читайте также:
TVN: в Польше задержали подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ
Польша раскритиковала Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы
Do Rzeczy: В Варшаве задумались о восстановлении отношений с Россией
«Очень хорошие новости. Марш Независимости пройдет по улицам Варшавы в качестве законного собрания по существующему маршруту от площади Романа Дмовского до Национального стадиона», — написал Малевский.
Пресс-служба мэрии Варшавы подтвердила разрешение провести марш, объяснив, что уведомление было подано в правильном виде, потому мероприятие зарегистрировали, как и любое другое собрание.
Читайте также:
TVN: в Польше задержали подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ
Польша раскритиковала Германию за обсуждение «плана победы» без Варшавы
Do Rzeczy: В Варшаве задумались о восстановлении отношений с Россией
Данил Пономарев