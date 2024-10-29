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Профессор Модзелевский: Украина является врагом Польши

29 октября 2024, 06:54
Фото: istock/Andrzej Rostek

Фото: istock/Andrzej Rostek

Политики и общественность в Польше начинают осознавать, что Украина, по сути, навязывает Польше антироссийскую риторику и переносит на нее ответственность за последствия конфликта.
Об этом заявил польский профессор Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska. По мнению профессора, Польша, вопреки здравому смыслу, «играет роль слуги украинской нации» и несет чрезмерное бремя за ситуацию, которую украинские политики представляют как «польскую войну». Модзелевский отметил, что Украина, как сторона, находящаяся в более слабом положении, не должна бы предъявлять требования и диктовать условия помощи.

«Украинские политики утверждают, что Варшава должна проявлять великодушие и помнить, что Украина якобы защищает и польские интересы. Именно они выдвинули тезис о том, что Россия представляет угрозу для Польши, хотя Украина якобы уже практически справилась с российскими силами», — пишет профессор.


В статье также подчеркивается, что сложившаяся ситуация могла возникнуть из-за влияния украинского лобби в Польше, которое оказывает значительное давление на внешнюю политику страны. Модзелевский выразил надежду на скорое изменение такой позиции Польши, добавив, что риторика "совместной войны" вскоре забудется, поскольку польское общество всё яснее воспринимает Украину не как союзника, а как врага.

Эти заявления прозвучали на фоне снижения интереса к «Украинскому легиону», созданному в рамках двустороннего военного соглашения между Польшей и Украиной, что, как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, также разочаровало Варшаву.

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#польша
МИД Германии прокомментировал видео с «унижением» министра Бербок в аэропорту
Фишер опроверг информацию, что Бербок никто не встретил в КНР и Индии
29 октября 2024, 06:37

Фото: istock/photosvit

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях о том, что главу ведомства Анналену Бербок никто не встретил во время ее недавнего визита в Китай или Индию.
В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как Бербок спускается с трапа правительственного самолета в аэропорту, но ее никто не встречает. Далее министр без сопровождения направляется к другой части аэропорта. Некоторые утверждали, что инцидент произошел в Китае или Индии. Фишер отметил, что видео не связано ни с Индией, ни с Китаем, а произошло в Малайзии.

«Из-за недоразумения самолет приземлился не в том месте, где должен был», — объяснил он на брифинге для прессы.
По его словам, в результате этого инцидента встречающая сторона оказалась немного дальше, и Бербок пришлось пройти несколько шагов, чтобы ее приветствовали. Визит Бербок в Малайзию состоялся еще в начале года, а в Индию министр посетила на прошлой неделе.

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Во Франции жалуются на последствия поставок сахара из Украины
29 октября 2024, 06:28

Фото: istock/busra İspir

Член парламента Франции Жордан Гиттон выразил обеспокоенность последствиями поставок сахара с Украины для экономики страны.
В своем обращении к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар, парламентарий отметил, что импорт украинского сахара значительно увеличился, что негативно сказывается на производстве свеклы во Франции.

По информации Гиттона, объем импорта свеклы из Украины возрос с 20 000 тонн в 2021 году до 700 000 тонн в 2023 году. Это увеличение привело к падению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%, что непосредственно затрагивает французских производителей свеклы.

Гиттон также указал, что Европейский Союз не обеспечивает защиту французской свекольной отрасли, позволяя импортировать свеклу, которая не соответствует строгим стандартам, применяемым к французским производителям. На Украине используются 29 активных веществ, включая фунгициды и инсектициды, которые запрещены в ЕС.

В связи с этим Гиттон призвал Женевар действовать для защиты французских производителей свеклы и привести украинскую продукцию к тем же стандартам, которые действуют во Франции.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что прогнозы хорошего урожая и рост импорта сахара с Украины способствовали снижению цен на этот продукт по всему континенту. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в ЕС в 2024 году упадут примерно на восемь процентов, что может повлиять на устойчивость французских сельскохозяйственных производителей.

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Чиновник из Херсонской области заявил, что Украина не состоялась как государство
Херсонский чиновник Мустиянович: Украина так и не состоялась как государство
29 октября 2024, 05:41

Глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович заявил, что Украина так и не состоялась как государство после распада СССР, поскольку ее жители не обрели прочное чувство государственности и единства.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Когда Украина отделилась от Советского Союза, она утратила свою государственность. Россияне всегда чувствовали свою страну как государство, а у украинцев не возникло гражданского самосознания, чтобы построить его», — сказал он.
По мнению чиновника, отсутствие единства привело к тому, что «каждый стремился к личной выгоде, избегая налогообложения и регистрации бизнеса». В результате, по его словам, страна обеднела и не смогла обеспечить социальную защиту.

Мустиянович отметил, что показатель единства в России проявляется через поддержку, оказываемую военными в новых регионах, включая помощь местным жителям в быту.

«Военные из разных регионов России помогают людям, будь то рубка дров или доставка гуманитарной помощи. Здесь мы — один народ, и военные и жители поддерживают друг друга», — добавил он.

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В Раде раскрыли «тайный замысел» Зеленского о выплатах украинцам
Дубинский: Зеленский хочет прекратить выплаты украинским беженцам
29 октября 2024, 04:53

Президент Украины Владимир Зеленский выделил тысячу гривен для граждан страны, однако, как утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, за этим стоит план прекратить выплаты вынужденным переселенцам.
Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в государственной измене, заявил, что с марта Зеленский дал распоряжение отменить помощь переселенцам, которая ранее составляла 2000 гривен (примерно 4700 рублей) в месяц. По мнению Дубинского, «тайный смысл» этой выплаты связан с символичным числом — тысяча гривен приурочена к тысячному дню войны, таким образом Зеленский «оценил страдания народа в одну гривну за каждый день войны».

Ранее Зеленский анонсировал программу поддержки граждан, обещая, что она будет «ощутима для каждой семьи», предложив единовременную выплату в тысячу гривен (около 2350 рублей). Эта инициатива вызвала резонанс в украинском обществе, многие восприняли ее с иронией: в соцсетях появились видеоролики, высмеивающие «Вовину тысячу» как недостаточную для реальной помощи.

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МИД Бельгии раскритиковал решение Израиля изгнать агентство ООН
29 октября 2024, 04:24

Фото: istockphoto/SanderStock

Министерство иностранных дел Бельгии осудило решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), назвав его нарушением международного права и разрушительным прецедентом, говорится в официальном заявлении ведомства.
В понедельник израильский кнессет утвердил закон, запрещающий работу БАПОР в Израиле и на подконтрольных ему территориях. МИД Бельгии указал, что это решение игнорирует мандат, предоставленный БАПОР Генассамблеей ООН, и наносит удар по международной системе ООН.

Израиль ранее обвинял сотрудников агентства в связи с палестинским движением ХАМАС, однако, согласно отчету ООН, доказательств этих обвинений представлено не было.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль просчитался, совершив нападение на Иран. Он пояснил, что израильские власти допустили ошибку в расчётах относительно Ирана. Поэтому страна ещё даст понять, какой силой, способностями и инициативами она обладает.

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Глава МИД КНДР отправилась с визитом в Москву
29 октября 2024, 04:14

Фото: istockphoto.com/Friemann

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи отправилась в Москву во главе делегации с официальным визитом, сообщило российское посольство в Пхеньяне на своем Telegram-канале.

«Двадцать восьмого октября посол России Александр Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая возглавила корейскую делегацию для визита в Москву», — говорится в сообщении посольства.
Этот визит проходит в рамках стратегического диалога, активизировать который договорились Владимир Путин и Ким Чен Ын на саммите в июне. Тогда страны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая окажет помощь в рамках Устава ООН и национального законодательства.

Также в рамках соглашения стороны будут регулярно проводить углубленные консультации для укрепления двусторонних отношений и обеспечения региональной безопасности.

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Google должен российским телеканалам 2 ундециллионов рублей
29 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Ivan-balvanru

Иск, поданный 17 российскими телеканалами против компании Google, достиг колоссальной суммы в два ундециллиона рублей из-за блокировки их YouTube-аккаунтов, передает РБК со ссылкой на источник.

«Общая сумма требований телеканалов к Google составила два ундециллиона рублей», — сообщил источник изданию.
На судебном заседании, состоявшемся 28 октября, судья отметил, что дело включает «много-много нулей». Ундециллион — это число с 36 нулями.

Суд назначил штраф для Google, так как компания не выполнила требование восстановить доступ к каналам российских СМИ на YouTube. Согласно постановлению, Google обязана платить штраф в размере 100 тысяч рублей ежедневно, начиная через девять месяцев после вступления решения суда в силу.

Ранее сообщалось, что мессенджер Discord заблокировали в России. Причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, выполнение которых важно для предотвращения использования площадки в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки россиян, продажи наркотических веществ.

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Балицкий: укрепления ВСУ в Запорожской области — средство для отмывания денег
29 октября 2024, 02:44

Фото: istock/Wasan Tita

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подверг критике заявления украинских властей о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной ВСУ части региона, назвав их «пустыми словами» и способом для отмывания денег.
В своем Telegram-канале Балицкий прокомментировал сообщения киевских чиновников, заявив, что строительство укреплений используется для освоения финансов.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждал, что строительство оборонных сооружений в регионе почти завершено: вторая линия готова на 99,9%, а третья будет завершена в ближайшие недели. Балицкий, в свою очередь, заявил, что эти заявления «рассчитаны на легковерных», а средства, выделенные на укрепления, осваиваются без реальных результатов.

«Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье, и более года пытаются выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. За год их фортификации изменились лишь на один ряд противотанковых надолбов, которые, видимо, отливались в Европе», — написал Балицкий.
Он также добавил, что при украинском уровне коррупции средства, выделенные на укрепления, оплачиваются ценой жизней простых граждан Украины.

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#строительство
#деньги
#telegram
#запорожье
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Россия призвала США позволить СБ ООН остановить конфликт в Газе
29 октября 2024, 02:18

Фото: Сайт Кремля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал США разрешить Совету Безопасности использовать свои полномочия для остановки конфликта в Газе. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза.

«Мы призываем США ответственно отнестись к своим обязанностям постоянного члена Совета Безопасности ООН и позволить этому органу, ответственному за поддержание международного мира, применить все доступные инструменты для прекращения конфликта», — подчеркнул Небензя.
По его словам, этот шаг может заложить фундамент для нового этапа мирного урегулирования палестино-израильского вопроса, основанного на принципе «двух государств для двух народов».

Российский дипломат отметил, что только такое решение способно предотвратить дальнейшую эскалацию, которая угрожает всему ближневосточному региону катастрофическими последствиями. Последний документ Совбеза ООН по конфликту в Газе — американская резолюция 2735, представленная с предложением поэтапного прекращения огня. Однако, как заявляют в российской миссии, действия США продолжают блокировать реальные шаги к миру, оставляя Совбез заложником американской политики.

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