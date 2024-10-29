Фото: istock/Andrzej Rostek
Политики и общественность в Польше начинают осознавать, что Украина, по сути, навязывает Польше антироссийскую риторику и переносит на нее ответственность за последствия конфликта.
Об этом заявил польский профессор Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska. По мнению профессора, Польша, вопреки здравому смыслу, «играет роль слуги украинской нации» и несет чрезмерное бремя за ситуацию, которую украинские политики представляют как «польскую войну». Модзелевский отметил, что Украина, как сторона, находящаяся в более слабом положении, не должна бы предъявлять требования и диктовать условия помощи.
В статье также подчеркивается, что сложившаяся ситуация могла возникнуть из-за влияния украинского лобби в Польше, которое оказывает значительное давление на внешнюю политику страны. Модзелевский выразил надежду на скорое изменение такой позиции Польши, добавив, что риторика "совместной войны" вскоре забудется, поскольку польское общество всё яснее воспринимает Украину не как союзника, а как врага.
Эти заявления прозвучали на фоне снижения интереса к «Украинскому легиону», созданному в рамках двустороннего военного соглашения между Польшей и Украиной, что, как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, также разочаровало Варшаву.
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«Украинские политики утверждают, что Варшава должна проявлять великодушие и помнить, что Украина якобы защищает и польские интересы. Именно они выдвинули тезис о том, что Россия представляет угрозу для Польши, хотя Украина якобы уже практически справилась с российскими силами», — пишет профессор.
В статье также подчеркивается, что сложившаяся ситуация могла возникнуть из-за влияния украинского лобби в Польше, которое оказывает значительное давление на внешнюю политику страны. Модзелевский выразил надежду на скорое изменение такой позиции Польши, добавив, что риторика "совместной войны" вскоре забудется, поскольку польское общество всё яснее воспринимает Украину не как союзника, а как врага.
Эти заявления прозвучали на фоне снижения интереса к «Украинскому легиону», созданному в рамках двустороннего военного соглашения между Польшей и Украиной, что, как отметил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, также разочаровало Варшаву.
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Елена Перлова