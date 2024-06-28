Киев подталкивает Запад к созданию бесполетной зоны над Украиной

Фото: IStock/Jozsef Soos
Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников.
По сообщениям агентства, с данными заявлениями выступает множество высокопоставленных украинских должностных лиц. В частности, об этом говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Ранее в Кремле заявили, что военная поддержка Западом Украины будет приводить к усугублению конфликта и его затягиванию.
Читайте также
Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», — приводит его слова издательство.
Ранее в Кремле заявили, что военная поддержка Западом Украины будет приводить к усугублению конфликта и его затягиванию.
Читайте также
Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО
Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией
FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Олег Дикий