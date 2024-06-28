Трамп на дебатах с Байденом: Украина проигрывает в конфликте с Россией

Фото: Сайт Кремля
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у ВСУ заканчиваются солдаты. Они потеряли очень много людей, добавил он.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него и его глупых решений», — сказал Трамп в адрес действующего американского президента Джо Байдена.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова