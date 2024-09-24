Фото: сайт НАТО
«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя членство Украины в НАТО. Об этом в рамках выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Да. Как я сказал, одна из сильнейших гарантий в современном мире — это пятая статья НАТО. Сильной Америке нужно сильное евро-атлантическое сообщество с Украиной как его основным военным мускулом. Трансатлантическая безопасность укрепится, если Украина вступит в НАТО и ЕС. Двусторонние соглашения в долгосрочной перспективе не сравнятся с пятой статьей [договора НАТО]», — сказал украинский политик.Ермак опустил какие-либо подробности, но подчеркнул дуализм плана, который разделен, по его словам, на дипломатическую, а также военную часть.
Украинское руководство перенимает друг у друга привычку умалчивать какие-либо детали. Так, глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявлял, что мобилизационные показатели республики выросли в три раза, но конкретные данные названы не были. Сам Зеленский утверждает, что «все идет по украинскому плану». Похоже, что и Ермак решил поддержать традицию.
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