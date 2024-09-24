Песков прокомментировал законопроект о штрафах за оскорбления чиновников

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власть не может быть свободной от критики, однако отметил, что критика и оскорбления являются разными понятиями. Так он прокомментировал одобренный кабмином законопроект о сроках и штрафах за оскорбления чиновников.
Напомним, в России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.
При этом он подчеркнул, что власть состоит из госслужащих.
Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. В настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
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«Критика и оскорбления — это разные понятия. Конечно же, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика людей, критика населения, потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям», — цитирует «Газета.Ru» Пескова.
При этом он подчеркнул, что власть состоит из госслужащих.
Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. В настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
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Элина Позднякова