Кремль отказался комментировать рассмотрение арбитражем Гааги дела против РФ

Фото: сайт Кремля
В Кремле воздержались от комментариев по иску Украины к России, который начал рассматривать Международный арбитражный суд в Гааге. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что комментировать данную ситуацию он не будет. По словам представителя Кремля, позиция Москвы по всей российской инфраструктуре абсолютно ясна.
Песков заключил, что данное мнение является превалирующим.
Напомним, 23 сентября текущего года созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Международный арбитраж начал слушания по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Слушания будут идти до 5 октября.
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Песков заключил, что данное мнение является превалирующим.
Напомним, 23 сентября текущего года созданный при посредничестве Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Международный арбитраж начал слушания по иску Украины к России о якобы нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Слушания будут идти до 5 октября.
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Екатерина Коршунова