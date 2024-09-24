В Кремле высказались о президентской гонке в США

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентская гонка в США не является вопросом приоритетного интереса для России. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, Россия живет собственной повесткой дня. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президентская гонка в Соединенных Штатах должна быть главным вопросом для американских избирателей.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Екатерина Коршунова