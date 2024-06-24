Киев получит 25 июня очередной пакет американской военной помощи на $150 млн

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Белый дом завтра объявит о предоставлении киевскому правительству нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает издание «Голос Америки»* со ссылкой на данные от американских официальных лиц.
Отмечается, что среди передаваемого вооружения будут боеприпасы для ранее поставленной Украине артиллерии и ракетных систем. Общая стоимость помощи составит 150 миллионов долларов.
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* – СМИ признанное иностранным агентом
Артем Кузьмин