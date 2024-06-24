Песков гарантировал последствия для США за действия, ведущие к гибели россиян

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки гарантированно ответят за ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом информирует ТАСС.
«Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет», — сказал Песков.
Помимо этого, официальный представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что Россия может поставлять оружие в другие страны в ответ на военную помощь западных стран Вооруженным силам Украины, чтобы те «задумались о том, где оно окажется потом».
Напомним, что 23 июня украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди. В МО РФ подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова