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Лавров назвал участие США в атаке на Севастополь безусловным

Сергей Лавров: причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
24 июня 2024, 18:32
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Причастность Соединенных Штатов и подопечного ему украинского режима к атаке в Севастополе не вызывает сомнений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Министр подчеркнул, что поставляемое Киеву из США оружие не может быть использовано без прямого участия американских военных и их спутниковых возможностей.

В свою очередь, Сергей Алейник выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта.



Сергей Лавров посетил Беларусь в рамках официального визита 24-25 июня. Помимо встречи с главой МИДа республики, у него также запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.

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Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ
24 июня 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Пекин выступает против того, чтобы некоторые люди использовали тему нормального торгового сотрудничества РФ и КНР в качестве предлога для очернения Китая. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава КНР также отметил, что создание условий для мирных переговоров по украинскому противостоянию находится в интересах международного сообщества, в том числе и Европы. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин поддерживает инициативы, которые влияют на мирное разрешению конфликта.

Польский лидер будет находиться в Китае с государственным визитом в период с 22 по 26 июня.

Напомним, после введения санкций против китайских компаний, предположительно, за сотрудничество с Россией, КНР обвинила США в использовании методов «экономического принуждения, односторонности и запугивания».

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Трех украинцев задержали при попытке пересечения польской границы
Погранохрана Польши: при попытке перехода польской границы задержаны 3 украинца
24 июня 2024, 18:30

Фото: iStock/reflection_art

Представитель польской службы погранохраны поручик Петр Закелаж заявил, что при попытке перехода границы Польши были задержаны трое граждан Украины. Об этом информирует ТАСС.
Нарушители сказали, что являются туристами, которые заблудились, но потом они дали признательные показания в том, что через территорию Польши хотели пробраться в Чехию. Позже пограничниками была задержана женщина, которая являлась их проводником. Их приговорили к шестимесячному тюремному заключению с отсрочкой приговора на два года. Они были выдворены на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что шесть украинских граждан были задержаны при попытке нелегального пересечения границы с Молдавией и попросили убежище на молдавской территории.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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Мать Кадырова, SHAMAN и «теневой флот» Путина: кто вошел в 14-й пакет санкций ЕС
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России: кто вошел, новые ограничения
24 июня 2024, 18:21

Фото: iStock/designer491

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. В список вошли артисты и бизнесмены. Кроме того, ограничения коснулись сферы финансов, торговли и энергетики. О новом пакете санкций ЕС в отношении РФ читайте в материале «Радио 1».

Какие артисты попали под санкции ЕС


В 14-й пакет санкций Евросоюза вошли 116 юридических и физических лиц. Среди них: российский певец Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин. В документе ЕС указано, что в список ограничений деятели культуры попали из-за их участия «в мероприятиях в поддержку ВС РФ».

По мнению представителей объединения, артисты также осуществляют деятельность, «подрывающую территориальную целостность и независимость Украины». Также санкции ввели против ряда юридических лиц, в числе которых: «Уральские авиалинии», авиакомпании «судоходная компания «Совкомфлот», «Волга—Днепр» и детский лагерь «Артек».

Пополнили список ограничений и главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев, глава Росимущества Вадим Яковенко, миллиардер Роман Троценко, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров прокомментировал внесение матери в санкционный список ЕС


Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил информацию о внесении его матери Кадыровой Аймани в санкционный список ЕС. Он выразил слова благодарности ЕС, назвав произошедшее приятным подарком. Глава республики заявил, что наложение ограничений на Аймани Кадырову говорит о признании ее заслуг в поддержке бойцов, проходящих службу на СВО, и их семей.


Shaman отреагировал на включение в санкционный список ЕС


Российский артист Ярослав Дронов (Shaman) лаконично прокомментировал свое включение в санкционный перечень ЕС цитатой из своей песни.
«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что я русский», - написал певец в своем телеграм-канале.


Транзит российского СПГ


Евросоюз ввел санкции, касающиеся услуг по перегрузке СПГ на территории ЕС, если это связано с дальнейшей перевалкой в третьи страны. В соответствии с нововведением, реэкспорт российского топлива будет запрещен, при этом сам Евросоюз продолжит закупать газ в РФ. Также ЕС ввел запрет на поставку товаров для «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ».

Защита от обхода санкций


Евросоюз в 14-м пакете ограничений обратил внимание на недопущение обхода санкций дочерними компаниями стран-участниц союза. Также для предотвращения реэкспорта военных товаров, которые могут быть использованы Россией, ЕС вводит требование к операторам, продающим такие товары третьим странам, о внедрении механизмов должной осмотрительности.

Финансовые операции


Европейским организациям, которые осуществляют свою деятельность за пределами России, теперь запрещено использовать «Системы передачи финансовых сообщений» (СПФС), которая прежде была разработана Банком России.

Запрет на судоходство, полеты и передвижение на машинах


Советом ЕС также введены ограничительные меры против российских судов, которые принимают участие в СВО на Украине. К портам ЕС таким кораблям доступ будет закрыт. Также под санкции попали танкеры, входящие в «теневой флот» Путина. Входящие в него судна перевозят сжиженный природный газ через Европу в обход санкций.

Авиаполеты над пространством ЕС


Воздушное пространство Евросоюза теперь станет недоступным для всех самолетов и иных воздушных судов, используемых для нерегулярных рейсов. Это касается, в том числе, частных полетов на отдых или деловые встречи по заказу РФ.

Импортно-экспортный контроль


Также в 14-й пакет санкций ЕС вошел пункт, предполагающий запрет импорт гелия из России и экспорт в РФ марганцевых руд, определенных видов пластика, редкоземельных элементов и электронных компонентов.

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Кадыров отреагировал на попадание своей матери в санкционный список ЕС
Кадыров в ответ на новые санкции ЕС: выражаю глубокую благодарность за подарок
24 июня 2024, 17:54

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал 14-й пакет санкций Евросоюза против России, который затронул его мать Аймани Кадырову, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также саму благотворительную организацию. В своем Telegram-канале он выразил благодарность ЕС за этот жест.
«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.
Кадыров также отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.

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Финляндия открыла движение по пограничному с Россией каналу
Финляндия открыла судоходство по Сайменскому каналу с 24 июня по 31 декабря
24 июня 2024, 17:22

Фото: iStock/naumoid

Финляндия возобновила судоходное движение по Сайменскому каналу, который проходит вдоль границы с Россией, с 24 июня по 31 декабря. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
Ранее, с 15 апреля, Финляндия ограничила движение прогулочных судов по каналу в целях предотвращения нелегальной миграции морским путем.

«Комиссары Сайменского канала решили, что навигационный сезон по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
Сайменский канал связывает озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем, обеспечивая судоходство между ними.

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#финляндия
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Начштаб «Азова*» обвинил генерала ВСУ в военных преступлениях
Богдан Кротевич: необходимо расследовать действия командующего ВСУ Юрия Содоля
24 июня 2024, 17:08

Фото: IStock/Irina Piskova

Генерала ВСУ Юрия Содоля нужно привлечь за военные преступления. Об этом заявил начальник штаба бригады «Азов*» Богдан Кротевич, сообщает Страна.ua.
Кротевич подал заявление в госбюро расследований для оценки действий генерала Юрия Содоля на посту командующего ВСУ. В своем обращении он обвиняет его в массовых потерях украинских солдат. «Азов»

«Убил больше украинских военных, чем любой российский генерал», — поясняет Кротевич.

Ранее в СМИ сообщалось о том, как генерал пропустил прорыв российский войск по направлению Торецка. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в это время Соболь выпивал в ресторане Одессы.

*Запрещенная в России террористическая организация

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Сенатор Цеков: Лучшим ответом на обстрел Севастополя станет победа России на СВО
24 июня 2024, 17:08

Фото: Istock/BONDART

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков заявил, что лучшим ответом на обстрел Севастополя станет победа РФ на СВО. Об этом пишет ‎Общественная служба новостей.
По его словам, характер ответа России на обстрел Севастополя будет определять МО РФ и президент России Владимир Путин.

«Самым хорошим ответом и нынешней власти Украины, и американцам, и европейцам будет наша победа в специальной военной операции», — рассказал он Общественной Службе Новостей.

Цеков отметил, что эта победа достигается силами российской армии. Результаты проведения СВО сейчас положительные. Ситуация складывается в нашу пользу. По его мнению, Украину нужно отсечь от Чёрного моря и вернуть РФ исконно российские территории. Политик добавил, что ВСУ наносят удары не только по Крыму, но и другим регионам РФ. Сенатор заявил, так как активность Вооруженных сил Украины наблюдается на всей линии соприкосновения, то успешное завершение спецоперации станет «главным ответом» на обстрелы российских территорий.

«А что касается американцев, я думаю, они будут получать симметричные ответы. По этому поводу довольно чётко сказал Владимир Владимирович — он сказал, что, в связи с тем, что делают США, мы можем поставлять современное высокоточное оружие в какие-то другие регионы. Возможно, американцы на это наше оружие и напорются в какой-то из частей мира. В какой — посмотрим», — заключил он.

Напомним, что 23 июня боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди.

Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ранее рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций
24 июня 2024, 16:55

Фото: iStock/AlexLMX

В Евросоюзе приняли 14-й пакет санкций, который направлен против РФ. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
В очередной пакет санкций вошли ограничения в сферах торговли, финансов и энергетики. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа через порты Европы.

Также санкции затронули 116 физических и юридических лиц РФ.

Ранее сообщалось, что с 25 июня текущего года ЕС ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества.

Напомним, сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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Минобороны предлагает реорганизовать военные округа
Объединенные командования военных округов могут преобразовать в управления
24 июня 2024, 16:38

Фото:istockphoto/0

Министерство обороны России предложило отменить статус межвидового стратегического территориального объединения для военных округов. Соответствующее предложение было опубликовано на портале правовых актов.
Ведомство считает необходимым преобразовать военные округа в управления объединенных стратегических командований.

«Проект указа предусматривает лишение военных округов статуса межвидового стратегического территориального объединения и реорганизацию объединенных стратегических командований округов в управления», — говорится в документе.
Ранее Министерство обороны предложило лишить Северный флот аналогичного статуса. В пояснительной записке к этому проекту указано, что он был разработан в соответствии с указом президента России «Об организационных мероприятиях в Вооруженных силах Российской Федерации».

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