Лавров назвал участие США в атаке на Севастополь безусловным

Фото: сайт МИД РФ
Причастность Соединенных Штатов и подопечного ему украинского режима к атаке в Севастополе не вызывает сомнений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
Министр подчеркнул, что поставляемое Киеву из США оружие не может быть использовано без прямого участия американских военных и их спутниковых возможностей.
В свою очередь, Сергей Алейник выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта.
Сергей Лавров посетил Беларусь в рамках официального визита 24-25 июня. Помимо встречи с главой МИДа республики, у него также запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.
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В свою очередь, Сергей Алейник выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта.
Сергей Лавров посетил Беларусь в рамках официального визита 24-25 июня. Помимо встречи с главой МИДа республики, у него также запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Накануне ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.
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Олег Дикий