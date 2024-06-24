Стало известно, что США координировали теракт в Дагестане

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Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что теракты в России координируются спецслужбами недружественных стран. Об этом пишет Общественная служба новостей
Гончаров сказал, что Северный Кавказ для нас является неприятной точкой, где есть проблемы. Ситуация, которая произошла в Дагестане — это продолжение того, что происходит на постоянной основе. По его словам, сейчас Россию не оставят в покое ее противники — НАТО, США, и Украина.
Президент Ассоциации заявил, что прекратить теракты без побед Российской Федерации на фронте невозможно. По его мнению, 6 миллионов беженцев с Украины, как и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, представляют угрозу.
Напомним, что 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, в результате чего начался пожар. Здания сгорели. Нападение было совершено боевиками и на Махачкалу, обстрелу подвергся пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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«То, что произошло в Дагестане — это в любом случае координируют спецслужбы Америки, а может быть, и Украины. Такие всплески — это не какая-то случайность, это скоординированные действия, которые, я думаю, наше следствие выявит», — рассказал он Общественной Службе Новостей.
Президент Ассоциации заявил, что прекратить теракты без побед Российской Федерации на фронте невозможно. По его мнению, 6 миллионов беженцев с Украины, как и вербовочная сеть СБУ и ГУР Украины, представляют угрозу.
Напомним, что 23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, в результате чего начался пожар. Здания сгорели. Нападение было совершено боевиками и на Махачкалу, обстрелу подвергся пост ДПС. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.
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Дарья Осипова