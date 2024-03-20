Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США

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Для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву. Об этом 19 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи представителей европейских держав на базе «Рамштайн» в Германии, пишет агентство Reuters.
Руководитель американского военного ведомства высказал мнение, что «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США из-за этого оказалась под угрозой. Министр сказал, что полон решимости оказывать всяческую помощь Киеву и подчеркнул, что для США это вопрос чести.
Ранее сообщалось, что Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева в размере 126 миллионов долларов.
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«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — поделился мнением Остин.
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Мария Федоровцева