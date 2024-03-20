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Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США

20 марта 2024, 10:34
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву. Об этом 19 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи представителей европейских держав на базе «Рамштайн» в Германии, пишет агентство Reuters.
Руководитель американского военного ведомства высказал мнение, что «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США из-за этого оказалась под угрозой. Министр сказал, что полон решимости оказывать всяческую помощь Киеву и подчеркнул, что для США это вопрос чести.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — поделился мнением Остин.


Ранее сообщалось, что Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева в размере 126 миллионов долларов.

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#сша
#украина
#помощь
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США и Турция договорились о новой системе соблюдения антироссийских санкций
Hürriyet: США и Турция договорились о новой системе соблюдения санкций против РФ
20 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Турция договорились, что Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, которые подозреваются в обходе ограничений в отношении России. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Отмечается, что раньше компании, которые работали или предположительно работали с Россией, попадали под санкции США без запроса Турции о проведении расследования. Однако сейчас страны договорились о новой системе, получившей название «схемы гармонизации санкций». Исходя из неё, США будут уведомлять Турцию о таких компаниях и будут дожидаться информации, которую турецкая сторона предоставит по данному вопросу.

Только после проведения Турцией внутреннего расследования и оглашения результатов, США уже смогут принимать необходимые меры.

Турция неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним антироссийским санкциям, но, в то же время, не позволяет обходить их.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что США активно «терроризируют» турецкий бизнес, который сотрудничает с Россией, а такое давление на компании противоречит нормам межгосударственного общения.

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#турция
#сша
#россия
#санкции
#договор
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Медведев отметил пользу отправки французских войск на Украину
20 марта 2024, 10:50

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Спрятать несколько полков французских войск на территории Украины крайне проблематично, поэтому вопрос их планомерного уничтожения станет не сложной, но сверхважной задачей для российских военных, подчеркнул политик.

Медведев заявил, что французские власти окажутся в ужасном положении, когда во Францию с Украины привезут большое количество гробов с телами профессиональных военнослужащих.

«Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», – отметил Медведев.
Завершил своё послание политик строками из стихотворения Пушкина «Клеветникам России»: «Так высылайте ж к нам, витии,// Своих озлобленных сынов:// Есть место им в полях России,// Среди нечуждых им гробов».

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#политика
#франция
#военные
#украина
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Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
20 марта 2024, 09:28

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Ереваном и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Заседание парламента транслировалось армянскими новостными порталами.
Сообщается, что за принятие соглашения проголосовали 57 парламентариев, против — никто, воздержались 27 человек. По словам вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, часть политиков, представляющих оппозиционную фракцию «Армения», воздержалась от голосования.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае невыполнения Ереваном требований Баку о передаче Азербайджану нескольких приграничных сёл, высок риск начала войны.

Напомним, в 2022 году при участии посредников из РФ, США и Европейского союза стартовали переговоры о заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Недавно стороны работали над окончательным проектом этого соглашения.

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#армения
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#политика
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CNN: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов в США
20 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/twinsterphoto

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов в США, которые демократы и республиканцы проводят во вторник в нескольких штатах. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что действующий глава государства и его предшественник выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде. Демократы же отдали всех выборщиков штата Байдену.

Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».

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#сша
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#дома
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Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии ментального доминирования
20 марта 2024, 08:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий написал в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», что военные специалисты США и НАТО начали формирование ментального театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения.
Ильницкий отметил, что в настоящее время характер и содержание военных действий терпят серьезные изменения. По его мнению, получить контроль над территориями стало менее важным, чем поражение ментальной сферы.

Советник министра указал, что совершенно новые технологии когнитивно-ментального доминирования создаются специалистами Гарвардского и Принстонского университетов, Центра инноваций Североатлантического альянса и иных организаций. Главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский в беседе с РИА Новости уточнил, что главные инструменты Вашингтона в борьбе за свою гегемонию — это деградация и безответственность.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что США должны финансировать деятельность НАТО справедливо, а не платить доли других государств.

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#сша
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#контроль
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Москва предупредила Токио: «Patriot» для Киева приведёт к жёсткому ответу России
МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву
20 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Москва предупредила Токио о последствиях передачи ракет для ЗРК Patriot в США, которые в результате могут быть отправлены Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий, пишут РИА Новости.
В декабре 2023 года администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиде удалось добиться смягчения правил экспорта продукции военного характера, чтобы поставить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов в Вашингтон.

«Прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения – киевского режима», — отметил Жесткий.
Дипломат добавил, что такое решение Токио РФ будет рассматривать как соучастие украинскому конфликту.

Ранее стало извесно, что Центробанк Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#боеприпасы
#мид рф
#новости
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Мексика отказалась принимать депортированных из Техаса мигрантов
20 марта 2024, 02:51

Фото: iStock/ Stadtratte

Правительство Мексики ни при каких условиях не собирается принимать своих мигрантов, которых после вступления в силу закона SB4 в Техасе должны депортировать на ее территорию, заявил МИД страны, о чем передает РИА Новости.
«Мексика подтверждает свое законное право защищать права своих граждан в Соединенных Штатах и устанавливать собственную иммиграционную политику на своей территории. Мексика признает важность единой иммиграционной политики и двусторонних усилий с этой страной, чтобы миграция людей была безопасной, упорядоченной и с уважением к их правам человека, и не зависела от законодательных решений штата или местных органов власти. В этом смысле Мексика ни при каких обстоятельствах не примет репатриацию со стороны штата Техас», — сказано на сайте мексиканского МИД.

В Мехико осудили принятие в Техасе закона SB4, который расширяет полномочия местных силовиков и, в частности, позволяет им депортировать в Мексику граждан этой страны, не имеющих разрешения на пребывание.

В дипведомстве отметили, что Мексика категорически отвергает любую меру, позволяющую местным американским властям задерживать и возвращать граждан или иностранцев на территорию Мексики. Мексика также усомнилась в правовых положениях, затрагивающих права более чем 10 млн человек мексиканского происхождения, проживающих в Техасе. По мнению мексиканской стороны, это создает враждебную среду, где сообщество мигрантов подвергается проявлениям ненависти и дискриминации.

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#права
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#мид
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#человек
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Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, говоря о новых членах НАТО
19 марта 2024, 22:24

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США оговорился на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Невада, сказав про укрепление НАТО за счет Швеции и Норвегии. Об этом пишет ТАСС.
Байден рассуждал, как Европа много лет с опаской глядела на Россию и похвалил соратников за дело укрепления НАТО через вступление в альянс новых государств. Однако президент Америки почему-то назвал новыми участниками Швецию и Норвегию вместо Швеции и Финляндии.

Норвегия является одной из стран-основательниц Североатлантического альянса и состоит в нем с момента создания в 1949 году. Финляндия стала участницей альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция присоединилась совсем недавно, 7 марта 2024 года.

Ранее сообщалось о визите Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси, ​где он сделал заявление, что Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

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#нато
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В США рассказали, куда будет перенесена столица Украины
Экс-советник Пентагона: Зеленский может перенести правительство во Львов
19 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он предположил, что Зеленский может отправиться на запад и там сформировать правительство во Львове. Президент, вероятно, будет добиваться, чтобы этот «огрызок Украины» вошёл в состав НАТО.

Макгрегор спрогнозировал, что Одесса и ряд населённых пунктов Северного Причерноморья уже довольно скоро войдут в состав России, поскольку это исторически русские города. И украинская армия не сможет предотвратить этого.

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#украина
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