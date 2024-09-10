Киев попросил у Австралии списанную военную технику

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Украина попросила у Австралии списанную военную технику. Об этом сообщил новоизбранный глава МИД страны Андрей Сибига на странице в соцсети Х.
Отмечается, что министр провёл телефонный разговор с австралийским коллегой Пенни Вонг.
Он подчеркнул, что киевские власти намерены развивать сотрудничество с Канберрой по предоставлению ВСУ бронетранспортёров Bushmasters.
По словам Сибиги, Украина очень заинтересована в списанном вооружении и оборудовании, включая большое количество списанных бронемашин и иную технику.
Напомним, что в декабре прошлого года Украина также просила Австралию о передаче списанной техники. Тогда речь шла о вертолётах MRH-90 Taipan. Киеву не отказали в просьбе, однако через месяц после этого Минобороны Австралии заявило, что все вертолёты уже разобраны, не пригодны для совершения полётов и готовятся к утилизации.
В Минобороны Австралии напомнили, что за годы украинского конфликта Киев получил от Канберры помощь в размере около 610 миллионов долларов.
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Он подчеркнул, что киевские власти намерены развивать сотрудничество с Канберрой по предоставлению ВСУ бронетранспортёров Bushmasters.
По словам Сибиги, Украина очень заинтересована в списанном вооружении и оборудовании, включая большое количество списанных бронемашин и иную технику.
Напомним, что в декабре прошлого года Украина также просила Австралию о передаче списанной техники. Тогда речь шла о вертолётах MRH-90 Taipan. Киеву не отказали в просьбе, однако через месяц после этого Минобороны Австралии заявило, что все вертолёты уже разобраны, не пригодны для совершения полётов и готовятся к утилизации.
В Минобороны Австралии напомнили, что за годы украинского конфликта Киев получил от Канберры помощь в размере около 610 миллионов долларов.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова