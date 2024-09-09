США собираются следить за совместными военными учениями России и Китая

Фото: iStock/Albert_Karimov
США собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что на данном этапе не видит причин для внесение изменений в позиционирование американских военных сил или стратегию сдерживания из-за этих учений. Данный процесс был запланирован давно, и Штаты собираются контролировать его проведение.
Ранее Минобороны КНР сообщило, что военно-морской флот (ВМФ) России и Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Также Китай собирается принять участие в стратегических учениях армии России «Океан-2024».
Читайте также:
Дальний Восток под угрозой: США ставят ракетное оружие на границах России
Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине
Востоковед Маслов объяснил, что РФ может предложить Китаю
Анастасия Чинкова