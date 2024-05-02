Киев поставил под сомнение существование стамбульских договорённостей

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Договорённостей о мире между Россией и Украиной, согласованных на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, никогда не существовало. Об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Главный редактор издания Рави Агравала в ходе беседы с министром спросил, готова ли Украина пойти на уступки, чтобы получить что-то от России, как это предполагалось в рамках стамбульских переговоров. Кулеба ответил, что считает самым большим успехом российской пропаганды тот факт, что все разговоры сводятся на уступки, на которые якобы должен пойти Киев.
По его словам, Украина уже достаточно пожертвовала, сражалась и теперь заслуживает большего уважения, чем дискуссии о том, чем страна ещё может пожертвовать.
Напомним, что в 2022 году, почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина приняли участие в переговорах в Стамбуле. Страны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Великобритания, Франция и Китай. Однако переговоры были прекращены.
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По его словам, Украина уже достаточно пожертвовала, сражалась и теперь заслуживает большего уважения, чем дискуссии о том, чем страна ещё может пожертвовать.
Напомним, что в 2022 году, почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина приняли участие в переговорах в Стамбуле. Страны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Великобритания, Франция и Китай. Однако переговоры были прекращены.
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Анастасия Чинкова