Киев предлагал убитому в Испании Кузьминову остаться на Украине ради безопасности

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Убитому в Испании российскому лётчику Максиму Кузнецову предлагали остаться на Украине, об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью для «Украинской правды».
«Люди если имеют отношение к тем или иным событиям, конечно, должны быть бдительными, должны заботиться о ситуации. Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен», — прокомментировал ситуацию Данилов.
Напомним, сообщения об убийстве лётчика-предателя стали появляться в СМИ накануне вечером. Сообщалось, что тело Кузьминова обнаружили 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. По неподтверждённой информации, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.
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Евгения Парфентьева