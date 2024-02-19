Полиция Испании расследует убийство лётчика-предателя Кузьминова

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Полиция Испании расследует убийство российского лётчика-предателя Максима Кузьминова, об этом сообщили в пресс-службе местных правоохранительных органов, их цитирует «ТАСС».
«Правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в Валенсии», — сообщил представитель испанской полиции.
Напомним, ранее стало известно, что 17 февраля в Испании обнаружили труп Максима Кузнецова. Сообщалось, что в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Иных подробностей смерти лётчика пока что не сообщается. Позже информацию о его смерти подтвердили в ГУР Украины.
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