Видео: Минобороны России
Опорник ВСУ с высоты птичьего полета разнесли российские военные. Кадры удара по противнику фугасной авиационной бомбой (ФАБ-500) распространило Минобороны России. Снаряд, сброшенный истребителем Су-34, имеет универсальный модуль планирования. Сброс осуществили бойцы группы «Запад».
Ранее сообщалось, что украинские военные жалуются на российскую технику. В частности, украинские неонацисты не могут противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), производимые оборонно-промышленным комплексом РФ.
По заявлению генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на Украине процветают бюрократизм и непрофессионализм, что мешает модернизировать технику.
Также офицер украинской армии Олесь Маляревич назвал систему РЭБ России «беспрецедентной» на Харьковщине.
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По заявлению генерала ВСУ Сергея Кривоноса, на Украине процветают бюрократизм и непрофессионализм, что мешает модернизировать технику.
Также офицер украинской армии Олесь Маляревич назвал систему РЭБ России «беспрецедентной» на Харьковщине.
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Никита Кротов