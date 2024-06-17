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Реальное положение дел заставило киевский режим пересмотреть собственное мнение по переговорам с Москвой. Над заявлениями Украины о диалоге с РФ посмеялся ирландский журналист Чей Боуз в социальных сетях.
«Реальность имеет свойство лечить заблуждения», – написал Боуз, прокомментировав планы Киева пригласить Россию на второй саммит мира по Украине.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию позовут на вторую конференцию. По мнению Кулебы, следующий саммит должен завершить конфликт.
Швейцарская конференция по Украине прошла в Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. В итоговом документе представлены требования, по которым Россия должна вернуть контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Черного и Азовского морей. Россию на встречу не пригласили.
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