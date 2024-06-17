На Западе посмеялись над словами Кулебы о переговорах с РФ

Некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, его слова приводит украинский портал «Эспрессо». При этом он отказался назвать государства, выразившие готовность посредничества с Москвой.