Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной

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Решение Минска перебросить силы ВС Белоруссии к границе с Украиной является попыткой помочь России и отвлечь внимание части украинских подразделений. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
Он также добавил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может спрогнозировать, чем для его страны обернутся любые провокации.
Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетные войска направлены к границе с Украиной. Отмечается, что туда же будут доставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», а также ракетные комплексы «Искандер».
Также в субботу Лукашенко заявил, что белорусская сторона предупредила киевские власти, что любые провокации со стороны Киева не останутся без ответа.
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Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетные войска направлены к границе с Украиной. Отмечается, что туда же будут доставлены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», а также ракетные комплексы «Искандер».
Также в субботу Лукашенко заявил, что белорусская сторона предупредила киевские власти, что любые провокации со стороны Киева не останутся без ответа.
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Анастасия Чинкова