Лукашенко заявил об уничтожении отправленных с Украины воздушных целей над РБ

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Отправленные с Украины воздушные цели уничтожены над территориями РФ и РБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что целей было около десяти, противовоздушная оборона перехватила их. Сейчас ведутся поиски уничтоженных целей. Белорусский лидер отметил, что у РБ и РФ единая ПВО. Он поручил белорусским военным провести соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность.
Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от боевиков ВСУ Мартыновку в Курской области.
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Никита Кротов