Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить агрессорам

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал население страны не беспокоиться о возможных военных действиях, настаивая на том, что страна может за себя постоять. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Во время визита в Шкловский район Могилевской области он заявил, что никаких военных действий против Минска пока не предпринимаются, и объяснил, что Белоруссия адекватно реагировала на попытки Украины «натопыриться» на границе.
Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации население будет немедленно проинформировано, и призвал граждан продолжать жить и работать в повседневном режиме.
Ранее президент Белоруссии заявил, что против народов Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется «перманентная гибридная война».
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«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», – высказался Лукашенко.
Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации население будет немедленно проинформировано, и призвал граждан продолжать жить и работать в повседневном режиме.
Ранее президент Белоруссии заявил, что против народов Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется «перманентная гибридная война».
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Александр Климов