Киев уступит территории России в обмен на вступление в НАТО, пишут СМИ

Фото: iStock/Michele Ursi
Украина готова уступить свои территории России в обмен на вступление в НАТО. Об этом сообщает La Repubblica.
Издание отмечает, что в настоящее время ещё не поступало официальных заявлений об этом, однако такой сценарий событий становится всё реальнее, особенно перед президентскими выборами в США.
Такое предложение очень напоминает разделение Германии на Восточную и Западную по итогам Второй мировой войны, подчеркнули журналисты.
Ранее начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен говорил о вероятности такого шага. Однако позже он назвал своё заявление ошибкой.
The New York Times опубликовало решение лидеров стран НАТО о вступлении Украины в альянс. Сообщается, что Киеву не предложат стать частью блока на саммите в июле.
Читайте также:
Кулеба сообщил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО
Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot
Глава МИД Польши Сикорский сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине
Такое предложение очень напоминает разделение Германии на Восточную и Западную по итогам Второй мировой войны, подчеркнули журналисты.
The New York Times опубликовало решение лидеров стран НАТО о вступлении Украины в альянс. Сообщается, что Киеву не предложат стать частью блока на саммите в июле.
Читайте также:
Кулеба сообщил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО
Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot
Глава МИД Польши Сикорский сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине
Анастасия Чинкова