«Придется платить»: что может сделать Британия при отказе США помогать Киеву

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Соединенное Королевство может отправить военный контингент на Украину, если новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп урежет поддержку киевского режима. Об этом в беседе с GB News рассказал британский экс-премьер Борис Джонсон.
«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы. И тогда нам придется платить, чтобы отправить британские войска помочь оборонять Украину», — сказал Джонсон.Политик подчеркнул, что помощь Украине являет собой «хорошие инвестиции», ведь иначе Европу якобы ждет еще большая угроза.
В своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». По предположениям экспертов, переговоры Москвы и Киева могут состояться уже 21 января. Инаугурация Трампа пройдет 20-ого.
Читайте также:
Каллас признала законными претензии РФ к ЕС по ее активам
«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО
«Отрезвление наступит»: что может сделать Украина Западу
Никита Кротов