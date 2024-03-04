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Киев заявил о нежелании вести переговоры о продлении транзита газа из России

Шмыгаль: Украина не хочет вести переговоры с РФ о продлении транзита газа
04 марта 2024, 15:47
Фото: istock / MikeMareen

Фото: istock / MikeMareen

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев не планирует садиться за стол переговоров с Москвой на тему продления договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце этого года. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале кабмина.
Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продолжать и ставить свои подписи под договором о транзите. В конце октября глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов также сообщал, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа.

«Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей», — уточнил украинский премьер.

До этого стало известно, что в апреле в Еврокомиссии планируют ввести ограничения на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Politico: антироссийская позиция премьера Эстонии подрывает ее шансы в карьере
04 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/Vector

О возможном назначении премьера Эстонии Каи Каллас на смену действующему представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в альянсе говорят уже несколько месяцев.

У нее есть все шансы, вот только сейчас обстоятельства складываются не в ее пользу по причине обширной русофобии, присущей данной кандидатуре.

Ряд европейских чиновников уверены, что кандидатуру эстонского премьера поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, Politico подчеркивает, что «не все верят, что у нее есть шанс». Позиция Каи Каллас вызывает «смешанные чувства» у многих членов ЕС именно по причине ее отношения к России.

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Раскрыта причина ненависти Запада к России
Политолог Мингалев: ненависть Запада к РФ вызвана завистью к природным ресурсам
04 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог Вадим Мингалев объяснил в беседе с «Известиями» ненависть Запада к России.
Мировое господство Запада постепенно сходит на нет. Ключевую роль в этом процессе играет Россия, на которую равняются другие страны. Так, например, Саудовская Аравия ранее была фактически нефтяным ближневосточным штатом США. Однако сейчас власти страны повернулись к России, государство входит в БРИКС, подчеркнул специалист.

Противостояние с западными странами наблюдается ещё с XV века. Однако, если раньше оно было своего рода игрой, то сейчас Запад всеми способами хочет подчинить себе Россию.

Так, по словам собеседника «Известий», Запад в первую очередь хочет завладеть российскими минеральными природными ресурсами, а их «заветная мечта» – покончить с русским миром.

При этом в настоящее время Запад теряет свою власть. Мир видит способность России не только остановить западные страны, но и стать фундаментом для формирования нового политического мира. В нём будут по-настоящему суверенные государства, которые выстроят хорошую экономику, установят дипломатические соглашения, а не будут заниматься политическими интригами, заключил политолог.

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#россия
#страны
#запад
#политика
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Захарова: ситуация с выборами президента РФ стала саморазоблачением для Запада
04 марта 2024, 14:31

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Ситуация с российскими президентскими выборами стала саморазоблачением для Запада. Об этом в беседе с RT сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что западные власти ещё задолго до проведения выбором определились с результатом, о чём говорят абсолютно открыто и не стесняясь.

Запад утверждает, что российские выборы якобы находятся вне правового поля, а граждане страны не рассматриваются в качестве свободно выражающих свою волю. Всё это, по словам собеседницы RT, говорит об отсутствии у западных политиков веры в демократию.

Дипломат подчеркнула, что Запад, не беря в расчёт волю россиян, самостоятельно определил исход российских выборов и теперь навязывает свою позицию.

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#выборы
#мария захарова
#россия
#запад
#президент
#россияне
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Орбан заявил, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
Орбан: Очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России
04 марта 2024, 14:25

Фото: iStock/rarrarorro

Страны Запада не смогут одержать победу в конфликте на Украине против России. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках конференции, организованной Торгово-промышленной палатой страны.
«Уже совершенно очевидно, что Запад не сможет выиграть войну на Украине против России, рано или поздно должны начаться переговоры о мире», — заявил Орбан.

Однако он также предполагает, что и Россия вряд ли сможет победить. Ввиду этого Орбан видит единственный выход из положения, а именно - начало мирных переговоров.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас ситуация на поле боя складывается в интересах России. По мнению Орбана, время также играет на руку Москве, а не Западу. Кроме того, премьер Венгрии отметил, что западные страны уже упустили возможность переговоров для мирного урегулирования конфликта, когда Россия имела в этом заинтересованность.

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#россия
#страны
#запад
#переговоры
#венгрия
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Евросоюз опроверг слова Зеленского о недопоставке снарядов Украине
04 марта 2024, 14:18

Фото: iStock/bpawesome

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина получила не 300 тысяч, а 900 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По его словам, Киев ошибочно считал, что весь объем должен быть предоставлен безвозмездно, пишет РИА «Новости».
«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. Я сказал «поставить», а не «передать», - уточнил Бретон.
Как пояснил Бретон поставки могут быть сделаны тремя способами: бесплатно, украинскими закупками и двусторонними поставками от соседних стран.

Безвозмездно Киев получил уже 300 тысяч снарядов, а к концу марта получит еще 250 тысяч. Ещё Украина сама купила более 350 тысяч единиц боеприпасов. Кроме того, есть двусторонние поставки. Их объёмы секретны.

Поэтому Бретон назвал утверждение Зеленского о недопоставке снарядов не соответствующим действительности. По его словам, Украине уже достались 900 тысяч снарядов, а к концу марта в распоряжении Киева будет более миллиона единиц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз отправил Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В ЕС заявили, что причиной задержек являются проблемы с производством и опасения стран по поводу истощения своих запасов.

Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что данные действия только затягивают боевые действия и увеличивают число жертв среди мирного населения.

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#украина
#евросоюз
#владимир зеленский
#киев
#снаряд
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Верховный суд признал легитимным отказ в регистрации на выборах Борису Надеждину
04 марта 2024, 13:57

Фото: iStock/Zolnierek

В феврале 2024 года российский политик Борис Надеждин не был допущен до выборной гонки в качестве кандидата в президенты. В Центризбиркоме РФ аргументировали свое решение высоким процентом брака в собранных Надеждиным подписях. Из 105 тыс. экземпляров, поданных политиком, комиссия сочла недействительными 9147.
Борис Надеждин решил оспорить решение в Верховном суде РФ и потерпел неудачу в своем намерении. Теперь он собирается подавать жалобы в президиум Верховного суда и в Конституционный суд РФ.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру от партии «Гражданская инициатива».

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#выборы
#президент
#россия
#закон
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Правнук Сталина призвал Лаврова расформировать ООН
04 марта 2024, 13:48

Фото: iStock/Askolds

Правнук Иосифа Сталина, художник Селим Бенсаад, направил открытое письмо Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщило РИА «Новости».
Бенсаад выразил обеспокоенность несостоятельностью ООН в решении вопросов геноцида. По его мнению, организация не выполнила свою миссию по предотвращению убийства мирных жителей и «позволила истреблять русских» в Донбассе и проводить политику двойных стандартов в секторе Газа.

Он также подверг критике метод формирования секретариата ООН и призвал к изменению архитектуры глобального управления. Бенсаад готов официально поддержать инициативу МИД России по созыву специального заседания ООН, чтобы обсудить дальнейшую судьбу организации и участие России, как правопреемницы Советского Союза и страны-победительницы во Второй мировой войне.

Предложение Бенсаада вызвало в сообществе смешанные реакции. Одни считают, что ООН давно устарела и требует реформирования, а другие опасаются, что её расформирование приведет к хаосу и нестабильности.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что в случае реформирования ООН основным принципом должна стать многополярность, что позволит организации эффективнее отвечать на современные вызовы.

Сергей Лавров выступил на Генеральной Ассамблее ООН с призывом изменить метод формирования секретариата и расширить состав Совета Безопасности, включив туда больше стран Азии, Африки и Латинской Америки.

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#сергей лавров
#мид
#оон
#рф
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США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова
04 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/syahrir maulana

США введением антироссийских санкций и навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность Евросоюза. Такое заявление в беседе с RT сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Соединённым Штатам, при состоянии их экономики, крайне важно давить и преследовать своих конкурентов. Ими становится и Россия, и Китай. Но, вместе с тем, за конкурентов принимается и их союзник – Евросоюз.

Собеседница RT подчеркнула, что принятием санкций и осознанием дальнейшего ответа России на них, США заставляют ЕС также вводить ограничения.

Захарова отметила, что США стремятся погасить в Евросоюзе экономического, финансового и геополитического конкурента. Вводя антироссийские санкции, они рассчитывают на контрсанкции.

Также представитель МИД заявила об активном переходе европейских компаний в США. Выплачивая налоги Соединённым Штатам, они разрушают экономику Евросоюза.

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#сша
#евросоюз
#россия
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#экономика
#политика
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Медведев: Концепция «Украина — не Россия» должна исчезнуть навсегда
04 марта 2024, 13:18

Фото: kremlin.ru

Украину справедливо считают частью общерусской цивилизации, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи.
«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По мнению политика, также должны исчезнуть попытки игнорировать тот факт, что Украина принадлежит к общерусской цивилизации.

Напомним, ранее Медведев, комментируя переговоры офицеров Бундесвера, заявил, что Германия начала готовиться к вооружённому противостоянию с Россией. Подробнее об это читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
#украина
#россия
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