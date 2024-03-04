Киев заявил о нежелании вести переговоры о продлении транзита газа из России

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев не планирует садиться за стол переговоров с Москвой на тему продления договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце этого года. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале кабмина.
Шмыгаль заявил, что Киев не собирается продолжать и ставить свои подписи под договором о транзите. В конце октября глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов также сообщал, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа.
До этого стало известно, что в апреле в Еврокомиссии планируют ввести ограничения на поставки российского сжиженного природного газа в ЕС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей», — уточнил украинский премьер.
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Алина Юрчак