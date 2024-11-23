Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Украины из-за Китая, КНДР и Ирана. С таким заявлением выступил новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times.
Он объяснил, что следует различать взгляды на происходящее. С одной стороны Трамп видит Европу против России, а с другой – якобы находящихся на российской территории северокорейских солдат и главных помощников в лице Китая и Ирана. Американский лидер не может не понимать, что конфликт теперь нечто большее, чем противостояние РФ и Европы.
Также Кошту отметил, что ему очень интересно, как Трамп будет выполнять своё предвыборное обещание – завершить конфликт на Украине за 24 часа. При этом добавил, что тоже ждёт завершения боевых действий, но исключительно справедливым способом.
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Анастасия Чинкова