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Порошенко озвучил новый план по достижению мира на Украине

Порошенко: НАТО должно пригласить Украину, пренебрегая мнением РФ
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украину необходимо принять в НАТО, исходя из опыта холодной войны, когда ВРГ стала членом альянса, несмотря на возражения Советского Союза. Так считает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова передает Times of Malta.
«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас», — считает Порошенко.

Он отметил, что избранному президенту США Дональду Трампу первоначально необходимо пригласить Украину в НАТО. Именно этот шаг станет главным условием для установления мира и прекращения огня.



Ранее политолог Николай Топорнин заявлял, что нынешняя американская власть не пригласила Украину в НАТО публично из-за российской позиции по мирному диалогу. Он добавил, что Трамп не раз говорил о том, что сначала нужно завершить конфликт на Украине, а потом уже смотреть на итоги мирных переговоров.

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В результате возгорания самолета в Анталье 10 россиян лишились загранпаспортов
25 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/ioanna_alexa

Российское консульство оказывает помощь россиянам, которые летели на загоревшемся в аэропорту турецкой Анталии Sukhoi Superjet 100. Некоторые пассажиры уже покинули аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
«Часть россиян благополучно покинула аэропорт. Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — сообщили в ведомстве.

При этом уточняется, что 10 россиян в результате пожара остались без загранпаспортов. Генконсульство оказывает пассажирам рейса всю необходимую помощь. Дипломаты находятся на связи с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут».

Вечером 24 ноября в турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». В одном из двигателей лайнера произошел пожар, о котором стало известно после того, как огонь заметили на взлетно-посадочной полосе. Авиационные службы оперативно потушили возгорание.

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#аэропорт
#самолет
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#пожар
#пассажиры
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#возгорание
#авиакомпании
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Десятки самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции
Более 20 самолетов вынужденно сели в аэропортах Турции после возгорания Superjet
25 ноября 2024, 05:45

Фото: istockphoto/umenie

Более 20 самолетов были вынуждены приземлиться в аэропортах турецких городов после пожара на борту российского самолета Superjet в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт.
Так, самолет из Стамбула был перенаправлен в Даламан, а рейс лоукостера Sunexpress приземлился в Измире. Отмечается, что воздушная гавань, где загорелся российский самолет, не будет принимать рейсы до 3:00 по московскому времени.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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Российский самолет загорелся в турецком аэропорту
#самолет
#турция
#аэропорт
#авиакомпания
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Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»
25 ноября 2024, 04:17

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который загорелся при посадке в Анталье, подали коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщил пассажир рейса Сочи-Анталбя, передают «Известиями».
По словам пассажира, лайнер внезапно приземлился, после чего загорелся в течение одной минуты. Женщина сказала, что она была первой, кого эвакуировали по лестнице, а затем смогла заснять происходящее, передают «Известия».

«Пожарные приехали быстро, нам повезло», – добавила она.

Ранее пассажиры самолета заявили, что сразу после ЧП экипаж судна пытался успокоить находившихся на борту людей. По его словам, люди успокоились и постарались как можно скорее покинуть борт лайнера.

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Российский самолет загорелся в турецком аэропорту
#самолет
#пожар
#аэропорт
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В ходе атаки БПЛА на российский регион начался пожар на предприятии
25 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/grafoto

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в территорию промышленного предприятия в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Средства ПВО Министерства обороны России отразили атаку. Однако в результате падения обломков дрона на предприятии возник пожар. Пострадавшие отсутствуют.

По словам Шапши, всего на окраине Калуги было сбито три БПЛА.

В ночь на 22 ноября Украина запустила 23 беспилотных летательных аппарата в России. Система ПВО сбила 12 в Брянской области, девять – в Калужской и два – в Курской.

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#бпла
#пво
#всу
#минобороны рф
#калужская область
#пожар
#курская область
#брянская область
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На окраине Калуги сбили три БПЛА ВСУ
25 ноября 2024, 03:30

Фото: iStock/sommersby

На окраине Калуги сбиты ТРИ беспилотных летательных аппарата (БЛА) ВСУ. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он отметил, что украинские БПЛА были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, в результате попытки нападения никто не пострадал.

В ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 6 БПЛА украинского типа над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз заявил, что жертв и повреждений нет. Он также поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за их работу.

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#калужская область
#губернатор
#бпла
#всу
#пво
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Над российским регионом сбили шесть БПЛА
25 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФуничтожены шесть БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», – написал он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают представители оперативных служб. Богомаз также поблагодарил подразделения ПВО за их работу.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА на территории Белгородской области. Выяснилось, что беспилотник авиационного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#пво
#бпла
#брянская область
#александр богомаз
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СК заинтересовался возгоранием самолета с российскими гражданами
25 ноября 2024, 02:25

Фото: iStock/rebius

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления (ЗМСУТ) Следственного комитета (СК) России проведет доследственную проверку по фактам возгорания самолета Superjet 100 с российскими гражданами в Турции, сообщает «Лента.ру».
Следователи организуют комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

На борту самолета находилось 79 пассажиров, они были эвакуированы. По данным турецких властей, пострадавшие отсутствуют.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#турция
#аэропорт
#самолет
#пожар
#краснодарский край
#ск рф
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Стала известна причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье
«Азимут»: Superjet загорелся в Турции после грубой посадки из-за сдвига ветра
25 ноября 2024, 02:05

Фото: istockphoto/Dushlik

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в Анталье, Турция, после жесткой посадки из-за сдвига ветра. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации с помощью надувных трапов. Пассажиров доставили в терминал аэропорта.

«Пострадавших нет», – заявили в российской авиакомпании.

Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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#самолет
#аэропорт
#турция
#пожар
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Украина допустила иностранных журналистов к обломкам «Орешника»
25 ноября 2024, 00:06

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.
«Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — уточняется в публикации агентства, сотрудники которого получили доступ к обломкам «Орешника».

По данным Reuters, части ракеты находятся в специальном ангаре, предназначенном для осмотра. Проанализировав останки «Орешника», украинские эксперты планируют узнать больше о цепочке поставок российских военных и производстве баллистической ракеты.

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#орешник
#украина
#ракета
#журналисты
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