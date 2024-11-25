Порошенко озвучил новый план по достижению мира на Украине

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Украину необходимо принять в НАТО, исходя из опыта холодной войны, когда ВРГ стала членом альянса, несмотря на возражения Советского Союза. Так считает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова передает Times of Malta.
«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас», — считает Порошенко.
Он отметил, что избранному президенту США Дональду Трампу первоначально необходимо пригласить Украину в НАТО. Именно этот шаг станет главным условием для установления мира и прекращения огня.
Ранее политолог Николай Топорнин заявлял, что нынешняя американская власть не пригласила Украину в НАТО публично из-за российской позиции по мирному диалогу. Он добавил, что Трамп не раз говорил о том, что сначала нужно завершить конфликт на Украине, а потом уже смотреть на итоги мирных переговоров.
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Элина Позднякова